A fuoco il tetto di un palazzo in Lungobisagno Dalmazia

Aggiornamento ore 18.00 – Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero scaturite a causa di un cortocircuito generato da due condizionatori posizionati sul tetto del palazzo. Non è stato necessario procedere ad evacuazioni, in quanto si tratterebbe di una palazzina di uffici in cui al momento dell’incendio non era presente nessuno. Le fiamme sono state spente, tuttavia sono ancora in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco.

Genova. Questo pomeriggio è scoppiato un incendio in un palazzo, al civico 71 di Lungobisagno Istria Dalmazia. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco di Genova.

Incendio Lungobisagno Dalmazia

