A 74 anni ripara ancora macchine da cucire. “Non cuce più nessuno? Non è vero, la realtà è diversa”

Genova. “È da 52 anni che mi sento dire ‘Perché ripari macchine da cucire, se non cuce più nessuno?‘ Ma non è così“.

Carlo Reggiardo, originario della Valbrevenna, vive a Genova da sempre e da 52 anni ripara macchine da cucire. E anche oggi che ha 74 anni continua a farlo, sempre con la stessa passione.

E racconta: “Ho iniziato a riparare macchine da cucire subito dopo aver terminato il servizio militare. Avevo all’incirca 22 anni. Ho avuto un negozio di cucito in piazza Paolo da Novi, vicino a corso Buenos Aires, per tanti anni. Fino al 1999. Poi, chiuso il negozio ho continuato a lavorare come consulente, fino al 2008. Erano gli anni in cui ho cominciato a sentirmi ripetere sempre più spesso che il lavoro sarebbe finito perché tanto non cuce più nessuno. Ma non ho dato retta a nessuno e ho continuato per conto mio, anche perché la realtà è ben diversa“.

Poi prosegue: “Sì, certo, oggi non si cuce più tanto come una volta ma sono molte più di quanto si possa immaginare le persone che possiedono, comprano o vogliono riparare una macchina da cucire. C’è chi la eredita dalla mamma, nonna o zia, chi la compra per passione e chi per sfizio. Oggi ci sono molti negozi o grandi catene che le vendono, anche a basso prezzo”.

Nell’era del consumismo, delle grandi catene di negozi di marca, di e-commerce, acquisti compulsivi, di abiti usa e getta, pensare ad una macchina da cucire per riparare, sistemare o far l’orlo sembra un grande ossimoro, molto difficile da immaginare. Eppure le macchine da cucire esistono e esistono persone che non solo le acquistano ma anche le fanno riparare.

“La maggior parte delle persone che mi contattano per riparazioni sono per lo più donne che hanno ereditato il macchinario da mamme, nonne e zie e intendono ripararlo per riportarlo in sesto e dargli così una seconda vita. Le macchine da cucire sono ricordi preziosi. Ad oggi, tra Genova, Levante ligure e Basso Piemonte riparo circa 4 o 5 macchine al giorno” continua Carlo.

“Ho tantissima voglia di lavorare, vengo in centro anche quando piove, ci sono sempre. Anche mio figlio sa riparare macchine da cucire, ma non lo fa. Lui vive in Brasile e si occupa di altro”.

Al tempo dei social network e del digitale, oggi Carlo sponsorizza il proprio lavoro in modo del tutto ‘analogico’, nel senso che lo si può incontrare in via XX Settembre con cartelli sopra le spalle, tipo ‘uomo sandwich’, per far conoscere alla gente la propria attività.

E proprio in via XX Settembre, all’angolo con piazza De Ferrari, una donna gli si avvicina per chiedere informazioni per una riparazione.

“Ho una vecchia Singer di mia zia, mancata da poco a 99 anni, e mi spiace non poterla usare. Vorrei riparare e rigenerare la macchina, così colgo l’occasione per imparare a cucire e dedicarmi a una attività manuale” spiega Sandra, residente a Pegli.