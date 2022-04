Voltri, famiglia intossicata da monossido di carbonio: in ospedale madre e bimba di 2 anni - Genova 24

Genova. Paura lo scorsa notte a Voltri, nel Ponente genovese, dove un’intera famiglia è rimasta lievemente intossicata dal monossido di carbonio, per fortuna senza gravi conseguenze.

È successo in via Buffa. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso anzitutto la madre e la figlia di due anni, trasportate rispettivamente al San Martino e al Gaslini dove sono state curate in camera iperbarica nonostante non presentassero più sintomi da intossicazione.

In ospedale per accertamenti anche il padre e un’altra ragazza che viveva con loro. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, le emissioni da monossido di carbonio sono state dovute a un gusto della caldaia. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’abitazione e hanno sequestrato l’apparecchio.