Villa Scassi, nuova vita per la fontana del Nettuno. Dal Pnrr altri 1,6 milioni per il parco storico - Genova 24

Genova. Uno dei gioielli più prestigiosi e amati della città è tornato al suo antico splendore. Parliamo della fontana del Nettuno di Villa Scassi a Sampierdarena, restituito oggi alla città dopo l’intervento di riqualificazione di Aster in collaborazione con la Sovrintendenza alle Belle Arti di Genova.

Un lavoro che ha portato alla ripulitura dei marmi e al ripristino del verde, insieme all’inserimento di un nuovo impianto di illuminazione a led che aggiunge una nuova nota scenografica ad uno dei luoghi più simbolici del quartiere e della città intera. Ma non è finita: dal Pnrr sono previsti altri 1,6 milioni di euro per sistemare il resto del parco, tra cui i due famosi ninfei che caratterizzano questo parco “verticale” costruito sul crinale che dal mare (quando c’era) arrivava verso Promontorio.

“La fontana di Villa Scassi appena ristorata da Aster è stato un intervento che ho fortemente sostenuto raccogliendo anche la sollecitazione del presidente del municipio – dichiara l’assessore al bilancio e alle manutenzioni Pietro Piciocchi – questa villa di Sampierdarena di grande valore affettivo per il quartiere e dalle importanti caratteristiche architettoniche, sarà oggetto di un ampio progetto di riqualificazione del valore di 1,6 milioni di euro nell’ambito degli interventi finanziati attraverso le risorse del PNR. Gli altri parchi storici che abbiamo proposto sono Villa Imperiale a San fruttuoso, villa Pallavicini a Pegli, Villa Duchessa di Galliera di Voltri e villa Serra di Comago“.

In attesa di ulteriori interventi previsti quello per la fontana del Nettuno esalta la grandezza La grande bellezza del parco di Villa scassi, vera ‘isola verde” di Sampierdarena e punto di riferimento per il municipio Centro Ovest. “Chi come me è cresciuto in questo quartiere è profondamente legata questa villa suoi giardini e alla fontana che ne è un grande pregio – sottolinea il presidente Michele Colnaghi – per questo quando un anno e mezzo fa mi sono insediato subito ho portato all’attenzione della assessore Piciocchi la situazione di Villa scassi e gli ho chiesto di programmarne il recupero esprimendo il desiderio di vedere sistemata la fontana prima del termine del mandato. Finalmente oggi la restituiamo ai bambini e a tutto il quartiere. E’ un risultato di cui sono molto orgoglioso che mi rende molto contento”.

“Sono particolarmente soddisfatto dell’opera di restauro – dice Antonello Guiducci chef executive officer di Aster – un sapiente gioco di squadre che colloca la nostra azienda in un virtuoso processo di riqualificazione architettonica e paesaggistica. La sinergia tra settori d’expertise di ciascuna professionalità è la cifra essenziale di Aster e si conferma come combinazione vincente per ottimizzare i risultati di un intervento complesso e delicato come quello in grado di restaurare all’originale il fasto di Villa scassi”.