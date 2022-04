Villa Gentile, a giugno la nuova gara per la gestione. Piciocchi: "Risolveremo il problema del parco" - Genova 24

Genova. Il prossimo giugno il Comune di Genova pubblicherà un nuovo bando per la gestione dell’impianto di atletica Villa Gentile dopo che, lo scorso marzo, è scaduto il contratto decennale di concessione sottoscritto dalla Ats Quadrifoglio. A confermare la notizia l’assessore al bilancio del Comune di Geneva Pietro Piciocchi che a Genova24 ha anticipato l’intenzione di modificare i termini concessori per eliminare i tanti problemi emersi durante questi due lustri.

Sì perchè in questi anni diversi sono stati gli attriti tra i residenti del quartiere e i concessionari dell’impianto che, pur essendo un fiore all’occhiello cittadino per la sua unicità, spesso è risultato essere più una servitù per il quartiere attorno. Come raccontato anche su queste pagine, il principale problema è stata la gestione del parco pubblico compreso nell’area della concessione, unica area verde dotata di alberi dell’intero quartiere: la mancata divisione dei due spazi, vale a dire della pista e del parco, ha creato non pochi problemi di fruizione dell’area stessa da parte dei cittadini e delle famiglie, rimanendo talvolta tenuta chiusa per esigenze legate alla gestione dell’impianto o in presenza di eventi sportivi. Senza contare lo stato di degrado più volte denunciato dai cittadini.

E’ stato lo stesso gestore a eliminare le grate divisorie, come raccontato nella commissione comunale del maggio 2019, giustificando questa scelta per ottenere una migliore gestione di tutta l’area. “Sono al corrente di queste criticità – ha sottolineato Piciocchi – e nel prossimo bando cercheremo di essere più chiari e risolvere definitivamente la questione legata alla gestione del parco pubblico”.

Secondo l’assessore il contratto di concessione, infatti, risultava ambiguo, lasciando non chiariti molti aspetti della gestione dell’impianto “Ben poco di quello che era previsto dal bando è stato fatto – spiega – ma le cose non sono state fatte perchè è stato fatto dell’altro. Il concessionario in questi anni ha fatto comunque investimenti importanti”. E le ambiguità sarebbero anche alla base della differente interpretazione sulla gestione dei parcheggi, altra nota dolente e di scontro con il quartiere: “I posti auto afferenti all’impianto sono stati affittati privatamente, cosa che è dipesa dalle diverse interpretazioni della bando di concessione, costruito con formule piuttosto ambigue – sottolinea l’assessore – Ma la cosa ha permesso al concessionario di tenere i conti e continuare ad aprire quindi l’impianto”.

Villa Gentile, finita la concessone decennale

Due zone grigie che nel prossimo bando dovrebbero definitivamente essere chiarite. Almeno queste sono le intenzioni: “Mi darò carico di risolvere queste questioni – conclude Piciocchi – comprese tutte le criticità emerse i questi anni”. Nel prossimo bando sarà compresa la realizzazione dei nuovi locali spogliatoio, oggi non più a norma, e della zona ristoro. Nel frattempo il Comune di Genova ha interamente finanziato con circa 300 mila euro la realizzazione della nuova tribuna, già operativa, e il rifacimento della pista di atletica.