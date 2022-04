Viadotto Bisagno, arrivano i primi rimborsi. I residenti: "Grazie per chi ci ha sostenuto, non abbandonateci" - Genova 24

Genova. Dopo la lunga battaglia tra manifestazioni e tavoli tecnici, ai residenti delle Gavette sono iniziati ad arrivare gli indennizzi, con i primi accrediti bancari delle somme individuate come risarcimento dai disagi legati al cantiere per la messa in sicurezza del viadotto Bisagno.

Un risultato non scontato e che continuerà a far discutere, visto che la perimetrazione dell’area di rischio non ha fatto tutti contenti, ma che segna un traguardo inedito per il nostro paese. Non era mai avvenuto che per la manutenzione di una grande opera come un ponte autostradale, infatti, fosse previsto un risarcimento per i cittadini interferiti dai cantieri.

“Grazie a chi ci ha aiutato in questo lungo percorso. E’ stata una battaglia dura, che ci ha provati fisicamente e mentalmente. Alcuni di noi ne sono usciti stanchi, altri esauriti, altri ancora delusi – scrive in una lettera aperta il Comitato Abitanti sotto il Ponte Bisagno – Ma almeno qualcuno di noi riuscirà a cambiare alloggio per dormire sonni tranquilli. Stanno arrivando infatti in questi giorni le prime tranches di un indennizzo, a mitigazione di tutto quello che abbiamo passato e che passeremo con il cantiere”.

“Qualcun’altro rimarrà, non tutti hanno le condizioni per spostarsi. Speriamo non accada nulla a chi rimarrà a vivere nelle proprie case. La paura c’è. Non ci fidiamo più. Viviamo dentro un’area di cantiere, ma Aspi e il Rina dicono che è sicuro”. In questi ultimi due anni sono stati tanti gli episodi legati alla presenza del cantiere, con la caduto di ogni tipo di oggetto tra le case, tra lame di flessibile e assi da impalcatura. Per questo motivo, dopo numerose proteste, Aspi ha deciso di rivedere la cantierizzazione che oggi è stata rifatta completamente e certificata appunto dal Rina.

“Tante le nottate in bianco per la paura: tenuti svegli da rumori strani e inspiegabili dell’impalcato, tra le cadute di oggetti pericolosi, tra le vibrazioni che sembravano terremoti, il vederli lavorare lassù come se noi non fossimo lì sotto a cercare di vivere normalmente. Con le immagini del Ponte Morandi negli occhi. Quante volte abbiamo guardato in su, verso il nostro “gigante buono”, sperando che il suo (e il nostro) destino fosse diverso”.

E poi arrivano i ringraziamenti: “Ma qualcuno ci ha preso per mano, ed è stato al nostro fianco nella battaglia contro questo colosso, Autostrade, che tutto può – prosegue la nota – Quel qualcuno si è schierato al nostro fianco e ha urlato con noi, contro l’ennesima ingiustizia sociale: il Municipio Media Valbisagno, non tutti, ma tanti, hanno speso un sacco di tempo ed energie nel difenderci, nelle interlocuzioni con questi ingegneri che “avevano sempre ragione loro”. Roberto D’Avolio e Lara Delpino hanno fatto fuoco e fiamme contro i soprusi, e ci hanno confortato e calmato nei momenti di panico e rabbia. Ci hanno presi per mano e ci hanno fatti entrare in Sala Rossa, per denunciare quello che stava accadendo”.

“La buona politica si è fatta avanti con tutto ciò che poteva: Alice Salvatore, la guerriera che ci ha insegnato a lottare. Gianni Pastorino, il mentore sempre presente con una telefonata di conforto. Cristina Lodi, la seconda guerriera che ha lottato al nostro fianco E insieme a lei Pippo Rossetti, con una sinergia incredibile. Elena Botto, direttamente dal Senato a portare “in diretta” il nostro disagio. Gianni Crivello, colonna dietro le quinte. Ricordiamo che Luca Pastorino, al fianco della Ministra De Micheli, con la collaborazione di Roberto Traversi, di Giampaolo Malatesta, di Alberto Pandolfo, avevano costruito un percorso che poteva addirittura diventare grandioso”.

“Il Ministro Giovannini avrebbe potuto non ascoltarci, ma ha mostrato una coscienza e ci ha ascoltati. Stefano Giordano e Luca Pirondini, i Pentastellati che mai sono venuti meno alle loro promesse. Ferruccio Sansa, che si è subito reso conto di cosa stavamo vivendo. Pietro Piciocchi, che se non fosse stato per lui staremmo ancora qui sotto il Viadotto ad aspettare il Sindaco. L’avvocato Giorgio Afferni, che ha acceso la miccia della nostra ribellione. L’avvocato Sara Savoldelli, che non ci ha mai abbandonati. Nicola Giordanella e Giorgia Fabiocchi, giornalisti che sono diventati persone amiche”.

Se i soldi iniziano ad arrivare, il cantiere continua a prendere forma e durerà diversi anni: “Ora però non abbandonateci perchè il Ponte è ancora lì, vecchio e ancora da ristrutturare, a minaccia di un grosso e popoloso quartiere”