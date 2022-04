Via dei Cinque Santi e le transenne 'temporanee' da 18 mesi: tempi lunghi per l'intervento - Genova 24

Genova. Un muraglione in dissesto messo in sicurezza ‘temporaneamente’ con una lunga fila di transenne. E il temporaneamente è diventato un anno e mezzo. Questo è quello che si vede in via Cinque Santi, ad Oregina, dove una parte della strada è limitata a causa di qualche cedimento rilevato sul muro che sostiene la strada soprastante da diversi mesi. E così resterà fino a data da destinarsi.

Una situazione che va avanti da 18 mesi e che sta provocando diversi disagi ai residenti della zona. Prima su tutti per la sicurezza: “Ogni tanto cadono delle pietre che finiscono sulla strada – ci racconta un residente – mentre queste transenne che sono state messe spesso si trovano atterrate dal vento in mezzo alla carreggiata”. La parte interessata del muraglione è lunga circa una ventina di metri: oltre al disagio per la viabilità e la sicurezza i residenti lamentano anche una questione di decoro, visto che il muro è totalmente invaso da piante e erbacce infestanti, mentre sulla strada abbonda la sporcizia.

E per l’intervento i tempi potrebbero essere ancora lunghi. “Abbiamo dovuto deviare i fondi per i lavori su un’altra criticità purtroppo più urgente – ci spiega il presidente del municipio Centro Est Andrea Carratù – e al momento non sappiamo quando potremo intervenire. Contiamo con la nuova annualità di poter avere i fondi necessari per appaltare l’intervento risolutivo il prima possibile”. Quindi, ad oggi, un cantiere di messa in sicurezza non è ancora stato messo a calendario.

La criticità è stata più volte segnalata anche a livello municipale, con l’intervento del consigliere Massimiliano Lucente, quota M5s, che ha raccolto le segnalazioni dei residenti per provare a calendarizzare i lavori di messa in sicurezza, poi appunti slittati. La questione è approdata anche in Consiglio comunale lo scorso gennaio con una interrogazione del pentastellato Stefano Giordano.