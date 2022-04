Verso il ponte del 25 aprile: le chiusure notturne autostradali che "scoraggiano" la partenza intelligente - Genova 24

Liguria. Molti cantieri sono stati eliminati, anche se, per esempio, il restringimento di corsia sulla A7 ha provocato sino a 13 km di coda tra Bolzaneto e Ronco Scrivia martedì scorso. Il ponte del 25 aprile è in avvicinamento e, a giudicare dalle chiusure notturne, i turisti che pensano di passarlo in Liguria o chi tra i liguri intende muoversi in auto verso località fuori regione è meglio che non pensino a una partenza intelligente notturna, almeno chi si deve servire delle autostrade a Ponente. Soprattutto occorre non distrarsi per evitare di ritrovarsi parecchio lontano dall’itinerario originario.

Chiusure sulla A10

Le comunicazioni sul sito di Aspi parlano chiaro: stasera è chiuso l’allacciamento A10/A7 dalle 22 alle 6 di domattina provenendo da Ventimiglia verso Genova per lavori. L’uscita consigliata è Genova Aeroporto. La chiusura è motivata dai lavori di manutenzione del sottovia “Sedici Luci”, previsti in orario notturno, sia oggi sia domani venerdì 22 aprile. Pertanto, chi proviene da Savona potrà anticipare l’uscita alla stazione di Genova Aeroporto, sulla A10; chi proseguirà oltre la stazione di Genova Aeroporto, verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Serravalle / Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto sulla stessa A7 o alla stazione di Genova est sulla A12 Genova-Sestri Levante.

Sempre stasera è chiusa l’entrata di Genova Pegli in direzione Ventimiglia dalle 22 alle 6 per consentire un intervento di manutenzione agli impianti del viadotto “Varenna”. In alternativa, si consiglia di entrare alle stazione di Genova Pra’ o di Genova Aeroporto.

Ancora sulla A10 tratto chiuso tra Arenzano e bivio A10/A26 Trafori dalle 22 alle 6 di stasera per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’. La chiusura è legata all’attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, previste in orario notturno. Verranno inoltre chiuse le piazzole nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi.

Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, occorre percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Pra’.

Tra venerdì e sabato sulla A10 Genova-Savona, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, previste in orario notturno, dalle 22 di venerdì 22 alle 6 di sabato 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova. Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Pra’, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A7 alla barriera di Genova Ovest.

Ancora in orario notturno torna la deviazione in direzione Ventimiglia da Voltri sul bivio A10/A26 Trafori dalle 22 alle 6 del mattino dal 22 al 25 aprile proveniendo da Genova verso Gravellona Toce per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Masone su A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Chiusure sulla A26

Il transito di trasporti eccezionali sulla tratta implica stasera la chiusura di un lungo tratto tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e il bivio A26/diramazione A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6. Di conseguenza resteranno chiuse le aree di servizio Turchino Est in direzione Gravellona Toce (ore 21-6) e Stura Est (ore 21-6). Attenzione anche a chi percorre il tratto in senso inverso: il restringimento di corsie da tre a due, presente sul percorso provoca incolonnamenti vista l’impossibilità di sorpasso.

Disposto, inoltre, il divieto di sosta nelle aree di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle piazzole situate nel tratto chiuso.

Il percorso alternativo per i veicoli pesanti è costituito dall’autostrada A7 Serravalle-Genova, mentre i veicoli leggeri potranno uscire alla stazione di Genova Pra’ e rientrare sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole alla stazione di Novi Ligure.

Chiusure sulla A7

Sino al 25 aprile sarà chiuso il tratto tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia dalle 21 alle 6 per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore e di riqualifica delle barriere di sicurezza. Queste le alternative proposte: chi proviene da Milano ed è diretto verso Genova, potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria. Chi proseguirà sulla A7 dopo la stazione di Genova Bolzaneto, verrà obbligatoriamente deviato sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove potrà uscire alla stazione di Genova Est;

chi proviene da Livorno, potrà uscire alla stazione di Genova Nervi o di Genova Est, ma stanotte (tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile), sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, verso Genova; pertanto, solo in questo caso, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Genova Est. Chi proseguirà sulla A12 dopo la stazione di Genova Est (a eccezione della notte tra giovedì 21 e venerdì 22 aprile, in cui l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Genova est, per la suddetta chiusura) verrà obbligatoriamente deviato sulla A7 verso Serravalle / Milano, dove potrà uscire alla stazione di Genova Bolzaneto.

Chi è diretto verso Savona dovrà rientrare alla barriera di Genova Ovest sulla A7 o alla stazione di Genova Aeroporto sulla A10.

Come già annunciato prima nelle tre notti di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 aprile, con orario 22-6, chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona, verrà obbligatoriamente deviato sulla A26 Genova Voltri-Gravelllona Toce; pertanto, in tali notti, dopo la deviazione obbligatoria sulla A26, potrà uscire e rientrare alla stazione di Masone, mentre il traffico proveniente dalla città potrà proseguire il percorso sulla SS1 Aurelia e rientrare sulla A10 alla stazione di Arenzano.