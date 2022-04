Genoa generoso ma spuntato: Simeone regala tre punti al Verona - Genova 24

VERONA 1 (5′ Simeone) – GENOA 0

94′ Fourneau fischia tre volte. Prima sconfitta della gestione Blessin.

90′ Inizia ora il recupero. Genoa in avanti, Verona arroccato intorno all’area.

88′ Area piena ma Frendrup sbaglia completamente il cross. Quattro i minuti di recupero. Caprari lascia spazio a Frabotta.

85′ Badelj lancia lungo Piccoli. L’attaccante sfrutta la profondità ma Montipò esce al limite dell’area e blocca il pallone.

80′ Hefti conquista due volte un pallone in pressing alto, con le spalle scoperte. Coraggio premiato: ripartenza rapida del Genoa che porta Galdames a calciare verso la porta. Posizione troppo defilata però e nessuno riesce a trovare la deviazione vincente.

78′ Blessin prova tutti i petali della sua margherita offensiva: Ekuban prende il posto di Melegoni. Nel Verona, Sutalo prende il posto di Faraoni.

76′ Il subentrato Hongla tira da fuori area. Sirigu respinge bene distendendosi alla propria sinistra.

75′ Hefti ferma Caprari all’altezza del cerchio di centrocampo interrompendo un contropiede. Cartellino gialloo.

71′ Casale duro su Melegoni. Ammonico. Il Genoa mette pressione alla difesa dei padroni di casa.

68′ Genoa vicinissimo al goal. Amiri serve Yeboah. Palla in mezzo svirgolata dalla difesa del Verona. Piccoli prova a battere a rete ma non riesce a dare abbastanza forza. Brividi per i gialloblù. Casale e Lazovic risolvono.

64′ Amiri subito pimpante. Sgroppata palla al piede verso l’area veronese interrotta fallosamente da Bessa, che ha così rimediato un cartellino giallo.

62′ Doppio cambio nel Genoa. Out Destro e Portanova. Dentro Amiri e Piccoli.

60′ Genoa in avanti alla ricerca del pareggio. Galdames ci prova dalla lunga distanza, ma Montipò blocca. Buono l’impatto di Yeboah sul match. Bello lo spunto che in precedenza lo ha visto involarsi sulla fascia destra e mettere in mezzo per le punte.

56′ Azione del Genoa, che approfitta di un retropassaggio errato del Verona in impostazione. La palla viene messa fuori dall’area dai difensori di Tudor. Il tentativo di battuta rete di Badelj è però debole e si spegne abbondantemente a lato.

50′ Il Verona attacca a folate e lo fa sempre bene grazie alla qualità dei suoi interpreti. Il Genoa deve fare attenzione a non prestate troppo il fianco per rimanere in partita fino alla fine.

49′ Caprari indiavolato. Incursione centrale che lo porta in area. Maksimovic è freddo e attento. Minaccia sventata.

47′ La prima occasione della ripresa è dei gialloblù. Caprari crossa dalla sinistra per la testa di Simeone, che però non riesce a impattare bene la sfera. Rapido ribaltamento di fronte, Destro prova in acrobazia a girare verso la porta ma il tentativo è troppo debole.

46′ Si parte! Il Genoa dovrebbe giocare con Yeboah vicino a Destro per provare a tenere più basso il Verona e provare a bucare o centralmente o passando dall’esterno.

Il Genoa cambia a inizio ripresa: Blessin manda in campo Galdames e Yeboah al posto di Sturaro e Gudmundsson, entrambi ammoniti nella prima frazione di gara.

Secondo tempo: fra pochi istanti Fourneau di Roma fischierà la ripresa delle ostilità.

45′ Finisce senza minuti di recupero il primo tempo. Ritmo abbastanza alto al “Bentegodi”.

44′ Gudmundsson ammonito. Intervento con il piede alto per recuperare un pallone finito tra i piedi di Faraoni.

37′ Ammonizione anche per Tameze. Secondo giallo “provocato” da Melegoni.

35′ Giallo per Ceccherini per un fallo su Melegoni.

30′ Bella azione in velocità del Verona. La squadra di Tudor porta al tiro Caprari, che da posizione defilata colpisce l’esterno della rete.

22′ Caprari prova il tiro a giro. Sirigu si supera toccando quanto basta per far finire la palla sul palo.

15′ Portanova scalda i guantoni di Montipò, che però para senza problemi. In precedenza, ci aveva provato Melegoni. Ma anche in quel caso il portiere scaligero ha neutralizzato senza particolari patemi.

11′ Ancora il Verona pericoloso. Sempre con Simeone, che prova a servire al centro Caprari. Hefti ci mette una pezza.

5′ Vantaggio del Verona! Bessa serve Simeone. Il figlio d’arte supera Sirigu in uscita e porta avanti i suoi.

4′ Il Verona inizia forte. Frendrup interviene in scivolata per fermare l’iniziativa di Faraoni. La sfera finisce tra i piedi di Lazovic. La conclusione termina alta sulla traversa.

2′ Sturaro è il primo ammonito della gara. Punito per un fallo su Ilic.

1′ Si parte. Partita decisiva per il Genoa, che in caso di vittoria raggiungerebbe il Cagliari al terzultimo posto in classifica. Il Verona, con quarantadue punti all’attivo, non ha particolari obiettivi da raggiungere.

FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

Genoa(4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Frendrup; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin.