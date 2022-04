Una nuova aiuola adottata dal Centro Agroalimentare davanti al Teatro Carlo Felice - Genova 24

Genova. Fiori da valorizzare durante Euroflora. E anche per tutto l’anno. Il Centro Agroalimentare di Genova – che vedrà nei prossimi mesi l’affiancamento dei Mercato dei Fiori al Mercato Ortofrutticolo – raddoppia in questo week end gli sforzi per promuovere i fiori in città.

Dopo le installazioni in occasione di Euroflora create in questa settimana in Galleria Mazzini e in piazza delle Fontane Marose grazie ad uno studiato mix tra frutta e fiori e alla collaborazione con il CIV Sestiere Carlo Felice, da oggi Società Gestione Mercato “adotta” anche l’aiuola posta a fianco del Teatro Carlo Felice.

Con un lavoro realizzato in coordinamento con Municipio Centro Est e Comune di Genova, il Centro Agroalimentare ha rimesso a nuovo lo spazio e lo gestirà per tutto l’anno.