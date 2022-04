Un gelido inverno in viale Bligny è il libro protagonista mercoledì 27 al Sivori Bistrot - Genova 24

Genova. Mercoledì 27 aprile alle ore 18, terzo appuntamento della rassegna letteraria Zibaldone Pop – Libri al Bistrot, una serie di incontri con aperitivo, nel dehors del Sivori Bistrot di salita Santa Caterina 48r a Genova, a cura del blog letterario Themeltinpop.com, uno spazio di racconti, reportage, recensioni e idee. Dopo Emanuela Mortari (“Connessione a Rischio”) e Antonella Sica (“L’ira notturna di Penelope”), è la volta del noir “Un gelido inverno in Viale Bligny” (Morellini) di Arianna Destito Maffeo. Siamo a venti giorni dal Natale in una Milano imbiancata di neve. Viene ritrovato il cadavere di un gallerista d’arte. A indagare sarà la vice questore Andrea De Curtis, in città da pochi mesi, che vive in Viale Bligny, in un palazzo accanto al famigerato Civico 42, il “Palazzo Mondo”, dove abita Marlene, una trans con la quale Andrea farà subito amicizia.

Secondo Gabriella Genisi “Andrea De Curtis, misteriosa, irrisolta, non sbaglia un colpo. È il nuovo indimenticabile vicequestore del panorama giallo noir italiano. Lei e Lolita Lobosco potrebbero diventare grandi amiche”.

Destito Maffeo è nata a Genova dove vive e lavora. Scrittrice di racconti pubblicati in diverse antologie. È redattrice e co-founder del blog Themeltinpop.com. A dialogare con l’autrice ci sarà la scrittrice Antonella Grandicelli.