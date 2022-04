Ultima seduta del consiglio comunale, Fdi: "Noi tutti ricandidati" - Genova 24

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Alberto Campanella, capogruppo Fratelli d’Italia al Comune di Genova.

“Oggi ultima seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Genova. Presenti in aula i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, il capogruppo Alberto Campanella, Francesco De Benedictis, Sergio Gambino, Valeriano Vacalebre”.

“Tutti i quattro consiglieri comunali di FdI saranno ricandidati per il rinnovo della legislatura 2022/2027 a sostegno del sindaco Marco Bucci: si voterà domenica 12 giugno.

“I quattro consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia per la prima volta nella storia hanno composto il primo gruppo consigliare genovese del partito di Giorgia Meloni, tracciando così nel capoluogo ligure un nuovo capito della politica locale.

“Abbiamo fatto la storia e ne siamo orgogliosi” dice il capogruppo Campanella “abbiamo toccato tanti argomenti dal sociale alla difesa delle partite iva e alla lotta oppressiva di Equitalia, dalla difesa dei più deboli all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla battaglia dell’illegalità al benessere dei cittadini, alla tutela del territorio sino alla gestione delle emergenze più gravi, senza dimenticare gli amici animali”.

“Il gruppo consiliare è sempre stato sostenuto dagli assessori targati FdI in primis il vice sindaco Massimo Nicolò ma anche Laura Gaggero con la delega al turismo.

“Senza dimenticare il precedente vice sindaco di Genova Stefano Balleari oggi capigruppo FdI in Regione Liguria.

Ovviamente salutiamo con affetto, dandogli un arrivederci a dopo le elezioni, all’instancabile sindaco Marco Bucci che abbiamo sempre difeso e sostenuto, così come faremo nei prossimi 5 anni”.

“Insieme all’instancabile coordinatore Cittadino, Matteo Rosso, continueremo, come abbiamo fatto dal 2017 ad oggi, ad essere presenti per le strade dell città per ascoltare i genovesi e offrire a loro la nostra capacità e la nostra indiscussa coerenza”.