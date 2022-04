Ucraina, la residenza di Albaro è quasi piena: per i profughi scatta l'accoglienza in albergo - Genova 24

Genova. È quasi piena la residenza di via Liri, nel quartiere genovese di Albaro, attivata dalla Regione Liguria per la prima accoglienza dei profughi ucraini: “Abbiamo 70 posti occupati su 75 – ha spiegato oggi in conferenza stampa l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – e la Riviera di Savona è al 50% della saturazione, con una cinquantina di ospiti”. Nel giro di una settimana, quindi, entreranno in campo gli alberghi che hanno risposto al bando mettendo a disposizione circa 2.500 posti letto in tutta la regione. Ad oggi sono 4.717 i cittadini ucraini presi in carico in Liguria.

Intanto il 12 aprile arriverà in visita il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio: “Ci sarà la struttura commissariale in tutte le sue articolazioni e sarà l’occasione per capire come sta funzionando il sistema – ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti -. Il ganglio più delicato è passare dall’accoglienza di pronto intervento all’accoglienza di lungo periodo coordinata dalle Prefetture che in alcuni casi hanno già assorbito un pezzo importante”.

Al momento, però, in attesa che la maggior parte del carico grava ancora sulle strutture di prima accoglienza che a breve non avranno più posti. Sarà questo il primo punto all’ordine del giorno del comitato operativo che si riunirà mercoledì: “Abbiamo finito la scrematura degli alberghi – prosegue Giampedrone – e abbiamo provveduto a inviare a ogni Prefettura lo schema della disponibilità divisa per ogni provincia. Dovremo capire quali strutture selezionare e in quale zona per aumentare la nostra capacità di accoglienza”. In via Liri sono ospitate anche le famiglie dei piccoli pazienti oncologici in cura al Gaslini, quindi una trentina di posti rimarrà stabilmente occupata.

Intanto le atlete della nazionale ucraina di nuoto sincronizzato, arrivate oggi a Savona insieme ai loro accompagnatori, sono le prime persone giunte dall’Ucraina a occupare alloggi di proprietà di Arte che “non vengono sottratti ad alcuna graduatoria”, ha ribadito nell’occasione l’assessore Scajola dopo le polemiche delle scorse settimane da parte dei sindacati degli inquilini. Resta più di un centinaio di appartamenti reperiti dalla Regione e non ancora occupati: “I nostri alloggi sono a disposizione delle Prefetture che dovranno collocare le famiglie in via definitiva”, ha ribadito Toti.

Nei prossimi giorni arriverà la decisione finale anche sull’utilizzo della sala Chiamata del porto come punto di riferimento unificato per i profughi per disbrigare le pratiche burocratiche e quelle sanitarie. In ogni caso i locali messi a disposizione dalla Culmv continueranno a ospitare l’hub vaccinale della Asl, nonostante gli accessi si siano drasticamente ridotti. “Stiamo ragionando invece sull’infopoint di Brignole – riferisce l’assessore Giampedrone – che, dopo l’attivazione del nuovo punto unificato, potrebbe restare aperto ma senza la parte sanitaria che verrebbe trasferita a Villa Bombrini e alla sala Chiamata”.

Intanto una squadra d’emergenza del Nucleo di Protezione Civile Liguria dell’Associazione Nazionale Carabinieri, composta da 6 volontari e partita venerdì pomeriggio da Genova, è arrivata a Korczowa, un paesino della Polonia al confine con l’Ucraina, per portare medicinali e fare il censimento dei profughi che vorranno venire in Italia. I volontari sono stati i primi a essere chiamati dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile per questa missione, restando in Polonia 12 giorni per accogliere i profughi diretti in Italia e garantire la migliore sistemazione e permanenza.