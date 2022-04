Ucraina, in Liguria superata quota 5mila profughi: si sbloccano 360 posti negli alberghi - Genova 24

Genova. Sono 5.041 gli ucraini presi in carico fino ad oggi in Liguria, mentre sono 3.961 i codici Stp assegnati di cui 1.799 agli under 18. A comunicarlo, facendo il punto sull’emergenza umanitaria, è il presidente ligure Giovanni Toti.

“In questi giorni – spiegano il governatore e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – è anche in corso la selezione dei primi alberghi che metteranno a disposizione 360 posti letto in tutta la Liguria per la prima accoglienza dei cittadini ucraini”. A Genova, nel quartiere di Albaro, “la struttura di via Liri è ormai satura nei suoi 75 posti mentre anche a Savona si va verso la completa occupazione della struttura La Riviera, ed è per questo che 150 posti letto dei 360 saranno sbloccati proprio in quella provincia”.

Oggi intanto la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, in visita a Genova per la firma del protocollo di legalità per i lavori della nuova diga foranea e del ribaltamento a mare di Fincantieri, ha annunciato “tempi rapidissimi” per l’attivazione del contributo di autonoma sistemazione proposto dallo stesso Toti quasi un mese fa: un assegno di mantenimento, sul modello delle emergenze di protezione civile, per garantire assistenza ai profughi ospitati in autonomia dalla comunità ucraina.

Si tratta in effetti della maggior parte, anche a livello nazionale: di 87.225 persone accolte finora in Italia solo 6-7 mila sono state inserite nel sistema di accoglienza: “Dobbiamo dire grazie alla comunità ucraina, che è una delle maggiori in Europa – ha detto la ministra Lamorgese in prefettura -. Il carico maggiore è stato preso da parenti e amici di coloro che sono fuggiti dalla guerra”.

“Ci stiamo indirizzando verso un’accoglienza che, oltre a far fronte all’emergenza abitativa, vada ad occuparsi anche dell’inserimento scolastico dei bambini e dei ragazzi e dell’inserimento degli adulti nella nostra società – ha aggiunto il presidente Toti – ma soprattutto stiamo cercando di dare loro un supporto sanitario indispensabile soprattutto in considerazione del momento drammatico che stanno attraversando i profughi”.

Oltre a fornire assistenza per i tamponi, i codici Stp e gli eventuali vaccini, anche gli ospedali liguri stanno facendo fronte alle esigenze sanitarie: ad oggi l’istituto pediatrico Gaslini ad oggi ha in cura 16 bambini ucraini mentre il policlinico San Martino sta offrendo le cure a 12 dializzati e altri 5 sono in cura alla Colletta di Arenzano“.