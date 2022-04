Ucraina, i giovani profughi arrivati in Liguria potranno praticare sport gratuitamente - Genova 24

Genova. I giovani profughi ucraini arrivati in Liguria potranno praticare sport gratuitamente grazie alla disponibilità del Coni e di alcune società sportive. L’impegno si è concretizzato con una lettera della Regione e del comitato regionale del Coni inviata oggi alla comunità ucraina nel giorno in cui Savona ha accolto le atlete della nazionale ucraina di nuoto sincronizzato (nella foto).

Lo ha spiegato oggi il presidente ligure Giovanni Toti durante il punto stampa sull’emergenza umanitaria in Ucraina: “L’iniziativa è rivolta soprattutto ai più piccoli, tra gli 0 e 12 anni (senza green pass) ma anche dai 12 ai 18 anni (con green pass). Sono già 61 le società sportive che hanno dato la loro disponibilità per molteplici attività sportive che vanno dal canottaggio al football americano, dal calcio all’apnea subacquea, dalla scherma al basket, tennis, ginnastica e judo”.

“Accogliere chi è scappato da una guerra significa anche poter offrire una vita dignitosa che tenga conto delle esigenze di chi ha dovuto lasciare tutto, dalla casa al lavoro, dalla famiglia agli amici fino alle più normali attività sociali tra cui lo sport – afferma l’assessora regionale allo Sport e alla Tutela dell’infanzia Simona Ferro –. Dopo l’incontro con Padre Vitaly Tarasenko e Oleh Sahaydak, che fanno da collettori per le esigenze e le necessità della comunità ucraina in Liguria, molte società sportive liguri si sono dette disponibili ad accogliere gratuitamente i profughi per permettergli di continuare a fare sport e oggi, grazie all’apporto del Coni ligure, che ringrazio per la disponibilità, coadiuvati da Antonio Micillo e Andrea Fossati, abbiamo inviato una lettera in lingua italiana ed ucraina contenete l’elenco di tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche disposte ad accogliere gratuitamente i bambini e i ragazzi che arrivano dall’ucraina”.

“Il mondo sportivo ligure – ha spiegato il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo – si è subito mosso tramite il Coni Liguria, i comitati regionali delle Federazione Sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione segnalando le tante società sportive che sono disponibili ad accogliere, nelle loro strutture, i giovani e le giovani ucraine per permettere loro di continuare l’attività o provare nuovi sport. Il Coni Liguria in sinergia con la Regione Liguria e l’Assessorato allo Sport sta lavorando affinché ci sia questa possibilità in tutta la Regione. Credo che lo Sport possa essere un formidabile mezzo di integrazione e possa alleviare la grande sofferenza, anche psicologica, di questi giovani che hanno dovuto lasciare la propria patria, le amicizie e gli affetti più cari”.