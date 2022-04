Ucraina, i bambini e l'incubo della guerra (vissuta o vista in tv). La psicologa: “Disegni e racconti per aiutarli a dare un senso” - Genova 24

Genova. Ci sono i piccoli profughi arrivati dall’Ucraina dopo essere fuggiti da una guerra che non capiscono e ci sono i bambini, i nostri, più fortunati perché la guerra non l’hanno vissuta direttamente, ma che ogni giorno sono ‘bombardati’ dalle immagini di morte e orrore diffuse in tv o sugli organi di stampa. Un mondo per loro sconosciuto e incomprensibile, come lo sono stati questi due anni di pandemia. E gli adulti, dagli psicologi alla scuola alle stesse famiglie, hanno una grande responsabilità per evitare che questo ennesimo dramma incida sulla psiche in formazione dei più giovani.

“C’è tanto da lavorare – dice Anna Zunino, psicologa e vicepresidente dell’ordine in Liguria – “In particolare l’ufficio scolastico si è dato tanto da fare per capire come aiutare questi bambini nel percorso di inserimento. C’è un tavolo che dove ci sono diversi interlocutori: l’ufficio scolastico, i diretti sanitari, i servizi sociali el’ordine degli psicologi è presente proprio per riuscire a capire cosa si può fare per sostenere l’inserimento di questi bambini”.

Dopo i primi arrivi e i primi inserimenti nelle classi di questi giorni cominciano ad arrivare dalla scuola le prime richieste di aiuto: “Cominciano ad arrivare delle richieste di difficoltà specifica di alcuni bambini – dice Zunino – mentre per quanto riguarda gli adulti non ci sono ancora richieste specifiche però è chiaro che qui a un periodo che immaginiamo e temiamo non troppo lungo arriveranno richieste che vanno a sovrapporsi a quelle già presenti per la pandemia che non è finita, nel senso che lo tsunami è passato ma adesso c’è quest’onda lunga che sta continuando a portare effetti”.

Per quanto riguarda i bambini profughi, spiega Zunino, “occorre aiutarli a capire che cosa sta accadendo e a superare il trauma di questa condizione che a loro magari non è chiara del tutto ma che loro percepiscono il distacco dalle proprie abitudini, e dai propri amici e compagni e da tutto quello che è la quotidianità di un bambino”.

Poi ci sono “i nostri bambini, che stanno accogliendo in modo fantastico e con grande entusiasmo e affetto i loro nuovi compagni, ma anche per loro la guerra è qualcosa che non comprendono direttamente. Vedono immagini e sentono l’ansia e la preoccupazione degli adulti, come la sentivano ai tempi del Covid”. Così anche loro cominciano a vivere lo stress di questa situazione, con episodi che vanno dall’ansia, agli incubi ad alcuni casi di attacchi di panico.

Che fare quindi? “Le scuole, così come le famiglie hanno una grande responsabilità nell’aiutare i bambini a comprendere ciò che sta accadendo, senza negare o far finta di nulla, ma spiegando ciò che accade con linguaggi e strumenti che possono essere quelli tipici dei bambini, un disegno, un racconto. Occorre aiutarli con gli strumenti che sono i loro a comprendere le cose, senza paura, perché sennò il rischio è che passi solo l’ansia e la preoccupazione attraverso i genitori. I bambini devono essere aiutati a capire cosa sta accadendo, le scuole hanno questa responsabilità, insieme alle famiglie”