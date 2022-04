Ucraina, Comune: "Presto un tir di 18 metri e 5 ambulanze carichi di aiuti" - Genova 24

Genova. Una raccolta di viveri è stata donata dalla Casa di riposo Joy S.r.l. all’Amministrazione comunale. La Giunta dal primo giorno della crisi ucraina è intenta a recuperare beni di prima necessità per organizzare missioni umanitarie che vedono la collaborazione delle Misericordie liguri, dei Lions Club e dalla Comunità ucraina di Santo Stefano.

Nelle prossime settimane partirà, verso il confine polacco, una carovana umanitaria con un bilico di 18 metri e 5 ambulanze carichi di aiuti.

“Dal primo giorno di emergenza non ci siamo mai fermati. La guerra ancora non conosce esito e il nostro impegno come amministrazione resta massimo. La raccolta è avvenuta grazie ai tanti amici e fornitori che ruotano attorno alla residenza socio-sanitaria Joy S.r.l.” dichiara Sergio Gambino, Consigliere delegato alla Protezione civile.

E prosegue: “Non posso che ringraziare di cuore il proprietario della Joy, Danilo Temporini, per aver reso possibile questa macchina di solidarietà. Sono stati raccolti tanti generi alimentari, medicinali e non potevano mancare le uova di Pasqua per cercare di restituire un briciolo di serenità, gioia e normalità ai bambini, le vittime più innocenti di questo folle conflitto”.