"Tutti connessi", a Genova la nuova vita dei vecchi computer donati a scuole e associazioni - Genova 24

Genova. Ieri, a margine del Consiglio comunale, il vicesindaco Massimo Nicolò e il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino hanno ricevuto gli amministratori di Open Genova, una associazione di promozione sociale che si occupa, tra l’altro, di alfabetizzazione informatica e progetti digitali in chiave solidaristica.

L’ultimo nato, tra i tanti progetti in cantiere, prende il nome di Tutti connessi. “Un progetto, con base operativa al Centro Civico Buranello, che è partito nel periodo del lockdown – spiega il presidente Pietro Biase – volto al riciclo di computer o di tablet obsoleti, donati da cittadini o aziende, da destinare, una volta rigenerati, a scuole e aziende non profit. L’anno scorso abbiamo donato cinque computer a una scuola di San Teodoro e, attualmente, abbiamo una quindicina di pc in corso di preparazione destinati ad associazioni e singoli studenti in Dad”.

Tutti connessi è stato confermato anche per il 2022 e l’associazione Open Genova lancia un appello ad aziende e privati cittadini affinché non facciano dei loro dispositivi da sostituire dei rifiuti, ma dei beni in grado di rendere il mondo digitale alla portata di tutti.

“Ricevere in dono un computer o uno smartphone – ha detto il vicesindaco Massimo Nicolò – può rappresentare una gioia infinita per chi non se lo può permettere. Soprattutto per quegli studenti che vogliono seguire le lezioni on line e rimanere connessi con il loro compagni di scuola. Non posso non ringraziare a nome dell’Amministrazione Open Genova, per la bella iniziativa che scalda il cuore in questi difficili momenti”

“Rimettere in circolo quello che non si usa più sapendo che potrebbe servire ad altri – ha detto Sergio Gambino – non è solo un gesto di sostenibilità ambientale, ma anche di sostenibilità sociale. Come responsabile della Protezione Civile del Comune di Genova assisto tutti i giorni a gesti di generosità, che non mi stancherò mai di lodare e promuovere”.