Treni, Garibaldi (Pd): "La Regione riveda il contratto di servizio con Trenitalia e incrementi il servizio ferroviario" - Genova 24

Genova. “Quanto successo nei giorni scorsi alla stazione di Principe è un fatto increscioso che non si deve più ripetere: serve un immediato incremento del servizio ferroviario per garantire a turisti e pendolari la possibilità di spostarsi in tranquillità, senza rischiare di rimanere sulle banchine o viaggiare su vagoni stracolmi” afferma il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi ritornando su quanto accaduto ai 27 disabili costretti a tornare in pullman a Milano nonostante avessero prenotato il proprio posto sul treno.

E prosegue: “Condividiamo le preoccupazioni di sindacati e associazioni e per questo chiediamo che si riveda l’attuale contratto di servizio che la Regione ha con Trenitalia, che ha dimostrato di essere fallimentare, e se ne faccia uno nuovo. Bisogna immediatamente mettere in campo tutte le iniziative per rivedere una misura inefficace, indifendibile e che non sta dando ai cittadini il servizio che meritano”.

Poi conclude: “La Regione esca da questa sudditanza con Trenitalia e riscriva le regole di questo rapporto, perché quanto successo ha messo in luce le carenze a cui bisogna immediatamente rimediare, per non creare ulteriori danni agli utenti, tutti”.