Trasporto pubblico, al via il pagamento contactless anche a Portofino e Santa Margherita - Genova 24

Portofino. Presentata oggi a Portofino la seconda fase della sperimentazione ILA, acronimo di “instant lane access”, il progetto di AMT e Visa che prevede la possibilità di accedere ai servizi di trasporto tramite pagamento contactless.

Da oggi, infatti, grazie al lancio di questo progetto sperimentale, i passeggeri e turisti della linea bus 782, che collega Portofino e Santa Margherita Ligure, possono avvalersi delle loro carte di debito, credito, prepagate o dispositivi contactless, Visa e degli altri operatori abilitati, per acquistare i titoli di viaggio e accedere ai servizi della rete AMT, semplicemente avvicinando la propria carta di pagamento ai validatori smart e ai totem ILA.

La sperimentazione nella riviera di Levante della Città metropolitana di Genova prevede 15 tra totem e validatori smart ILA:



• 13 validatori installati a bordo dei mezzi della linea 782 che collega Santa Margherita Ligure con Portofino;

• un totem a Portofino (presso il capolinea della linea 782);

• e un validatore a Santa Margherita Ligure (in piazza Vittorio veneto accanto allo IAT).

Questa fase integra la sperimentazione avviata nelle scorse settimane a Genova con 30 totem smart ILA progressivamente in corso di installazione su altrettante fermate della rete bus urbana genovese.

La soluzione sviluppata grazie alla collaborazione con Visa è tra le più flessibili e client-oriented tra le modalità presenti nel panorama italiano. Il sistema prevede, infatti, la possibilità da parte del cliente di accedere ai servizi della rete AMT in modalità contactless, senza dover acquistare un titolo di viaggio fisico, e di beneficiare delle proposte di best fares la tariffa migliore possibile, calcolata in base al viaggio. In particolare, sulla linea 782 viene applicata automaticamente al secondo tap la tariffa da 5 euro andata e ritorno. La soluzione consente anche acquisti multipli fino a 4 persone.

La sperimentazione servirà per raccogliere spunti ed elementi di valutazione per una sua eventuale estensione, anche nel quadro delle iniziative previste da Regione Liguria.

Il nuovo sistema si basa sull’infrastruttura tecnologica sviluppata in collaborazione con VISA da Conduent Transportation, Cybersource ed Elavon – che, nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza e privacy, offre un’esperienza di viaggio unica a tutti gli utenti del servizio.

Per incentivare ulteriormente l’utilizzo del sistema è stata prevista la promozione con l’aumento della validità del biglietto da euro 3,00 che passa da 75 a 85 minuti, oltre la corsa semplice, sulla linea 782.

Il progetto ILA prevede al momento in riviera l’acquisto contactless della sola tariffa piena da 3 euro per una corsa e di 5 euro per l’andata e il ritorno. Per un acquisto digitale dematerializzato del titolo di viaggio da 1,80 euro per la linea 782, a cui hanno diritto i residenti di Santa Margherita Ligure e Portofino, si rimanda all’utilizzo della App aziendale di AMT che già prevede la possibilità di acquisto con carta di pagamento.

Il progetto ILA avviato a Genova nelle scorse settimane prevede anch’esso un’estensione promozionale di 10 minuti del titolo di viaggio ordinario da 1,50 e di 50 minuti per il ticket Volabus e l’applicazione delle best fares, sia singole che multi passeggero, con l’utilizzo di una sola carta di pagamento, fino a quattro persone. Grazie a questo set-up innovativo, per la prima volta a livello italiano, il sistema offre agli utenti la possibilità di accedere, attraverso il proprio strumento di pagamento contactless, a tariffe dedicate a gruppi, come per esempio il biglietto da 24 ore per 4 persone oppure la tariffa dedicata al Volabus per 3 persone. Tale aspetto rappresenta una fondamentale caratteristica distintiva rispetto alle soluzioni implementate in altre città.

Questa nuova sperimentazione si inserisce specificatamente nella strategia già adottata dall’azienda di facilitare l’acquisto dei titoli di viaggio, con una sempre più decisa smaterializzazione degli stessi, a beneficio soprattutto dei tanti turisti che annualmente visitano la città e la regione. Con questo stesso obiettivo è stato realizzato l’upgrade della App AMT che ha previsto nuove possibilità di acquisto online e una marcata innovazione tecnologica dei servizi offerti.

“Dopo l’attivazione di quelli di Genova, il totem per i pagamenti contactless arriva anche a Portofino, rinomata perla della Liguria – dichiara Gianni Berrino, Assessore a Trasporti e Turismo di Regione Liguria – Questa è un’iniziativa verso la digitalizzazione dei biglietti che incentiverà l’utilizzo del trasporto pubblico sia da chi ne fa un uso quotidiano sia dai turisti. Infatti a Portofino, e in tutto il resto della Liguria, quest’anno con la fine dell’emergenza pandemica ci aspettiamo un’altra stagione di grande successo e soddisfazione”.

“Negli ultimi anni, grazie alla svolta manageriale arrivata con il sindaco metropolitano Marco Bucci, Città Metropolitana ha fortemente innovato nel campo dei trasporti, puntando con le sue professionalità e i suoi investimenti sulle nuove tecnologie, all’insegna dei modelli sostenibili – dichiara Claudio Garbarino, Consigliere delegato della Città Metropolitana di Genova – Lo abbiamo fatto con le campagne per la nuova mobilità green e anche con i servizi in stretta collaborazione con AMT, la Regione e le amministrazioni. Oggi, con il lancio dell’instant lane access, il nuovo progetto di AMT e Visa, facciamo un ulteriore passo avanti ed è importante che questo sguardo verso il futuro arrivi proprio dalla piazzetta di Portofino, simbolo del glamour e della bellezza made in Liguria, oltre che meta per migliaia di turisti. Sono onorato di poter salutare, a nome della Città metropolitana di Genova, la novità che stiamo presentando quest’oggi”.

“Ritengo sempre più importante che i turisti vengano a Portofino con il trasporto pubblico. Ne beneficia l’ambiente ma soprattutto la qualità stessa della visita – dichiara il Sindaco di Portofino, Matteo Viacava – Questa soluzione, facile e intuitiva, sono certo che sarà utilizzata e apprezzata dai visitatori italiani e stranieri. Stiamo poi dialogando con AMT per avere, in prospettiva, un trasporto pubblico tutto elettrico. Stiamo lavorando per rendere Portofino sempre più accessibile in maniera sostenibile”.

“Semplicità, efficienza e rispetto per l’ambiente. Un’ottima novità che coniuga il miglioramento del servizio offerto e l’innovazione tecnologica a beneficio di residenti e turisti – dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni – Siamo lieti che ancora una volta, così com’è avvenuto con i bus elettrici, sia il nostro territorio (Santa Margherita Ligure e Portofino) a fare da laboratorio, insieme a Genova, nello sperimentare il rinnovamento tecnologico rispettoso dell’ambiente naturale in cui siamo immersi e che rappresenta un nostro valore fondamentale”.

“La clientela del Tigullio proviene da tutte le parti del mondo e vuole poter usare il trasporto pubblico con soluzioni facili e intuitive – dichiara Marco Beltrami, Presidente AMT – Questo progetto, che unisce il contactless alla tariffazione intelligente, è fortemente innovativo nel panorama italiano e consentirà un’esperienza d’uso totalmente nuova. Si aggiunge ai tanti sforzi aziendali, in primis tramite l’App, per la dematerializzazione dei titoli di viaggio. Ancora una volta ci rendiamo conto del valore e dell’importanza di dialogare e sperimentare con partner di eccellenza come Visa per proseguire nel nostro percorso di miglioramento e innovazione”.

“Siamo lieti di inaugurare oggi il lancio del primo servizio di pagamento e di accesso ai mezzi di trasporto pubblico in modalità contactless in due delle più importanti località turistiche italiane, quali sono Portofino e Santa Margherita Ligure – sottolinea Stefano Stoppani, Country Manager di Visa in Italia – Oltre ai benefici tradizionalmente riconosciuti dai consumatori, l’esperienza “senza contatto” contribuisce a rassicurare gli utenti e offre un’esperienza più semplice e immediata per visitatori e turisti, superando barriere come quelle linguistiche o di cambio valuta, abilitando l’acquisto e l’accesso immediato ai titoli di viaggio e ai servizi di trasporto pubblico e contribuendo allo stesso tempo a un’evoluzione del territorio più rispettosa dell’ambiente”.

Questa nuova iniziativa è stata comunicata in ambito metropolitano con una campagna pubblicitaria studiata ad hoc che ha previsto per diverse settimane un teaser che recitava “È in arrivo ILA” con il simbolo di una piccola raganella verde, una Ila che è stata scelta come testimonial del progetto.

La città metropolitana di Genova è entrata così nel novero delle oltre 100 città che a livello europeo hanno abilitato i pagamenti contactless per facilitare e sviluppare i sistemi di trasporto pubblico. Gli strumenti di pagamento contactless possono infatti giocare un ruolo importante nel ritorno all’utilizzo dei mezzi di trasporto urbano alla luce del contesto pandemico. Secondo lo studio Urban Mobility condotto da Wakefield Research per Visa in 9 diversi Paesi a livello globale cresce l’utilizzo dei pagamenti contactless con 7 pagamenti su 10 che ormai sono touch free e con la maggioranza degli intervistati italiani (91%) che si aspetta un aumento delle modalità contactless per accedere ai servizi di trasporto pubblico.