Toti: "In Liguria prenotazioni negli alberghi già al 70%, sarà un weekend da tutto esaurito" - Genova 24

Genova. “Le previsioni sono buone in tutta la regione, da Imperia allo Spezzino le prenotazioni stanno correndo veloci, c’è già almeno un 70% di camere occupate. Si presuppone che cresceranno ancora nelle prossime ore e poi ci saranno i turisti occasionali che arriveranno senza prenotare”. Ad annunciarlo è il presidente ligure Giovanni Toti a margine della presentazione degli eventi per la Festa della Bandiera che sarà celebrata a Genova il 23 aprile, giorno di San Giorgio.

“Credo che sarà un weekend di tutto esaurito, non solo quello di Pasqua ma anche il 25 aprile e il 1° maggio, segno che la nostra regione è sempre più attrattiva anche grazie alle politiche di marketing sempre più importanti – ha aggiunto Toti -. Già l’anno scorso con l’allentamento della pandemia avevamo registrato ottimi numeri del turismo che poi ci hanno portato a un’estate da record di ripartenza. Crediamo quest’anno di poter fare uguale o anche meglio”.

Sarà la Regione a finanziare il grande spettacolo previsto il 23 aprile in serata in piazza De Ferrari in concomitanza con la Festa della Bandiera e l’avvio di Euroflora 2022 ai parchi di Nervi.

Al termine della cerimonia a palazzo Ducale, a partire dalle 18 animazione musicale in piazza De Ferrari e a seguire lo spettacolo multimediale di immagini, musica e fuochi d’artificio in collaborazione con Comune e il Teatro Carlo Felice. A partire dalle 20.30 al via lo spettacolo piromusicale tematico multimediale, una novità assoluta per la Regione Liguria. Si tratta di un programma di pirotecnica armonizzata con musiche e immagini ad alta qualità: si partirà con alcuni musicisti del Carlo Felice che, affacciati dalle finestre del palazzo di Regione Liguria, eseguiranno La Toccata dall’Orfeo di Claudio Monteverdi.

In contemporanea partirà lo spettacolo di giochi di luce a tema floreale e della primavera a ritmo di musica. Infine, in un crescendo, sempre assieme al videomapping, via ai fuochi d’artificio dal tetto del palazzo, ancora una volta a tempo di musica.