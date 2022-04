Torre piloti bis, i tempi di allungano per il processo d'appello: i giudici chiedono di acquisire nuovi dati sulle manovre - Genova 24

Genova. Saranno acquisiti i dati Ais (automatic identification system) relativi a tutte le manovre compiute tra il 2010 e il 7 maggio 2013 dalla Jolly Nero della compagnia Messina e dalla sua gemella, la Jolly arancione, nell’area del porto di Genova dove sorgeva la Torre piloti. Lo ha deciso la Corte d’appello di Genova, nell’ambito del processo bis relativo alla collocazione della torre, accogliendo una delle istanze di rinnovazione istruttoria presentate dai legali degli imputati.

Obiettivo dell’acquisizione dei dati, si legge nell’ordinanza firmata dal presidente Vincenzo Papillo è quello “di determinare quali distanze intercorrevano nel corso delle manovre tra le navi e i punti cospicui”, in particolare proprio la Torre piloti. I dati verranno raccolti attraverso i server che si trovano presso la Capitaneria di porto a Roma e saranno estratti il prossimo 27 aprile. Il processo è aggiornato al 3 maggio.

Il senso delle nuove acquisizioni sembrerebbe essere quello di valutare se le manovre delle navi avvenivano ‘normalmente’ con un margine di sicurezza rispetto al molo che ospitava la torre oppure no.

In primo grado era stato condannato a tre anni l’ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della Capitaneria di Porto di Genova. Oltre a lui erano state condannate altre sei persone tra ex progettisti, datori di lavoro e dirigenti che approvarono il progetto. Il pg Enrico Zucca, nella sua requisitoria in appello aveva chiesto un’assoluzione e alcune riduzione di pene, legata alla prescrizione degli omicidi colposi non aggravati dal rapporto di lavoro.

Le nuove acquisizioni disposte dai giudici e la necessità di stabilire come saranno presentati e discussi i nuovi dati, rendono quasi inevitabile un allungamento dei tempi del processo d’appello, dopo la prima fase di conclusione delle parti. Oggi era infatti prevista la replica del pg Zucca e le contorepliche degli avvocati difensori (fra gli altri Enrico Scopesi, Sabrina Franzone, Giuseppe e Chiara Sciacchitano, Andrea Vernazza, Ernesto Monteverde, Giorgio Fossa ed Emanuele Olcese), che sono state invece rinviate.