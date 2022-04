Tornano i fiori appesi nel centro di Genova, stavolta col "rinforzino" - Genova 24

Genova. La tempesta di vento che ha staccato diversi petali dopo solo un giorno dall’installazione aveva indotto una rimozione non solo per motivi estetici, ma anche di sicurezza, visto che il rischio di essere colpiti da un petalo in caduta non era peregrino.

Questa mattina i fiori colorati per salutare Euroflora installati dalla ditta Lucio Guagliata e finanziati dal Civ Sestiere Carlo Felice, sono tornati al loro posto, ma con il rinforzino.

Come si vede dalla foto, ora un cerchio avvolge i petali in modo da impedirne il distacco.