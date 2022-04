Teatro Carlo Felice gremito per il coro ucraino, Toti: "I liguri dimostrano un grande cuore" - Genova 24

Genova. Teatro Carlo Felice di Genova gremito ieri sera per il concerto benefico del coro nazionale popolare accademico ucraino G. Veryovka.

“Centinaia di persone in coda stasera davanti al Teatro Carlo Felice per assistere al concerto benefico del Coro nazionale ucraino, il primo in assoluto in Italia dopo l’inizio della guerra – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per ridare un teatro e una voce a questo Coro, dall’assessore alla Cultura a tutti i liguri che come sempre hanno dimostrato un grande cuore e una straordinaria solidarietà”.

A dare il benvenuto al pubblico per Regione Liguria proprio l’assessore alla Cultura Ilaria Cavo in una serata co-condotta generosamente dall’attrice genovese Alice Arcuri. ‌”È emozionante vedere questa sala così gremita, sold out -. La coda che si è formata all’ingresso arrivava fino in via Roma. Abbiamo posticipato un poco l’inizio del concerto per eccessivo afflusso. E questa una grande notizia – ha dichiarato Cavo – ringrazio tutte le associazioni di categoria, il terzo settore, le parti sociali e datoriali, l’università e le scuole per il passaparola messo in atto e la presenza. Quando c’è da dare un segnale di solidarietà e da mettere la mano sul cuore Genova e la Liguria sono speciali”.

E per il primo concerto in Italia del coro ucraino Veryovka è arrivato anche il messaggio di saluto del ministro della Cultura Dario Franceschini: “Sono sicuro che gli artisti fuggiti da Kiev e ora ospiti a Varsavia potranno sentire il calore e la vicinanza del pubblico italiano ,che a sua volta godrà di un’esibizione straordinaria. L’abbraccio simbolico del teatro di Genova – ha scritto il ministro -. È una testimonianza ulteriore di quanto il mondo dell’arte sia vicino al popolo ucraino e alle sue sofferenze e di quanto la cultura sia uno straordinario strumento di dialogo tra i popoli”.

L’incasso della serata verrà interamente devoluto all’associazione Pokrova per l’acquisto di generi di prima necessità per la popolazione ucraina e per il sostegno di iniziative mirate a salvaguardare il patrimonio culturale ucraino.