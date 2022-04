Tari, presto nuove scadenze per le rate e spazio al libero mercato per le utenze non domestiche - Genova 24

Genova. Sarà discussa la prossima settimana in commissione consiliare e poi in consiglio comunale per l’approvazione entro la fine del mandato amministrativo (presto ci sarà lo stop pre elettorale) la proposta di modifica del regolamento relativo alla Tari, la tassa comunale sui rifiuti, da parte della giunta Bucci.

Tra le novità più evidenti un nuovo sistema di scadenze per le rate e il riconoscimento dello spazio al libero mercato per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze non domestiche: imprese e negozi potranno conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico basta che dimostrino all’amministrazione di farlo nell’ambito della legalità e garantendo il più possibile il riciclo dei materiali in differenziata.

A questo proposito sarà inserito nel regolamento un nuovo articolo che riguarda l’avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche: “potranno conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi”.

Questo influisce sulla tariffa: “Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero, mediante attestazione di cui al precedente comma, non sono tenute alla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa”.

Le utenze non domestiche che scelgono di non conferire al servizio pubblico tutti i rifiuti prodotti dovranno farlo, però, per un periodo non inferiore a cinque anni. Ed entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di competenza, i soggetti che hanno optato per l’uscita dal servizio pubblico devono inviare la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente.

Per quanto riguarda le scadenze e le modalità di riscossione, si ribadisce che la Tari è riscossa in acconto, sulla base degli atti adottati per l’anno precedente.

Il saldo del dovuto per l’intero anno è riscosso, con scadenza successiva al primo dicembre di ciascun anno, con conguaglio rispetto a quanto già versato in acconto. L’acconto è determinato in misura pari ai 3/4 del dovuto ordinario per l’anno precedente ed è suddiviso in tre rate per le utenze domestiche con scadenza:

– 30 maggio

– 30 giugno

– 30 luglio

ed in quattro rate per le utenze non domestiche con scadenza:

– 15 giugno

– 15 luglio

– 15 agosto

– 15 settembre

Il temine per il pagamento in unica soluzione coincide con la prima rata.

Il temine per il versamento del saldo è il 16 dicembre per le utenze domestiche ed il 31 dicembre per le utenze non domestiche. Diverse scadenze potranno essere determinate dalla giunta comunale in caso di necessità.