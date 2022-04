"Tampone negativo", Ariel Dello Strologo annuncia l'uscita dal Covid e torna alla campagna dal vivo - Genova 24

Genova. Così come aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid, ormai 9 giorni fa, Ariel Dello Strologo, candidato progressista alle prossime comunali ha affidato ai social la notizia di essersi negativizzato.

“Tampone negativo! Finalmente posso tornare per le strade di Genova – scrive – Prima di tutto ringrazio chi, in questi giorni, si è informato sulla mia salute. Adesso c’è una campagna elettorale da vivere e un appuntamento importante che aspetta tutti noi, il 12 giugno. Ci arriveremo insieme, compatti e convinti che non possa esserci sviluppo senza equità sociale”.

Nei giorni scorsi, per l’avvocato, che era comunque asintomatico (lo ha spiegato egli stesso) la campagna era proseguita da remoto tra riunioni di coalizione (ieri quella per i municipi), incontri pubblici (l’ultimo con Demos) e privati, e la produzioni di pillole video destinate a Facebook e Instagram.

Domani dunque ci sarà anche lui alla conferenza programmatica del Pd del Centro Ovest organizzata all’interno della sala dell’associazione Music For Peace.