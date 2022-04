Taekwondo, la gioiosa invasione dei 200 bambini al Palacus di Genova - Genova 24

Si è svolto domenica 10 aprile al Palacus di Genova il tradizionale appuntamento con il Meeting Giovanile di Taekwondo, gara dedicata alle giovani leve dal 2018 al 2011 giunta quest’anno alla sua venticinquesima edizione.

La competizione organizzata dalla Scuola Genova ha visto la partecipazione di oltre 200 piccoli appassionati, che hanno riempito il palazzetto di Viale Gambaro, spinti dal supporto del pubblico sugli spalti, tornato a poter assistere ad eventi sportivi anche al chiuso, sempre nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Ne è venuta fuori una vera e propria festa del taekwondo, con i piccoli atleti impegnati in due prove di propedeutica come il combattimento senza contatto e la gara al colpitore elettronico. Nella prima, gli atleti in gara si sono sfidati a colpi di tecniche complesse, spesso in volo, con gli arbitri a premiare le più spettacolari.

Nella gara di colpitore elettronico, invece, la sfida era basata sulla reattività, con i ragazzi chiamati a colpire un bersaglio nel minor tempo possibile, a seguito di uno stimolo sonoro. “Siamo molto felici di essere riusciti nuovamente a organizzare questa gara, che per noi è un appuntamento fisso della stagione” commenta il maestro Fugazza “Il taekwondo è uno sport in continua evoluzione e l’allenamento delle abilità di base è fondamentale. Con le gare di combattimento simulato e colpitore elettronico, i più giovani migliorano nella reattività, nell’equilibrio e nell’esplosività, oltre ad affinare il gesto tecnico. Inoltre, si abituano gradualmente all’atmosfera di una gara, arrivando più preparati agli appuntamenti che vivranno da grandi.”

A fine giornata, la classifica per società prima la Scuola Genova con 28 ori, 28 argenti e 35 bronzi, davanti a Olimpia Savona (9 ori, 8 argenti, 14 bronzi) e Hwasong (4 ori, 5 argenti e 11 bronzi)

Per il taekwondo savonese ora i riflettori tornano ad accendersi sui più grandi, con i campionati interregionali in programma proprio a Quiliano il 7 e l’8 maggio, prima dei campionati nazionali universitari in programma a Cassino (FR) il 16 e 17 maggio.