Taekwondo, la genovese Ceccantini vice campionessa italiana - Genova 24

Genova. Si sono svolti a Fondi, nel Lazio, sabato 2 e domenica 3 aprile i campionati italiani di taekwondo aperti alle cinture nere Juniores. Oltre cinquecento gli atleti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato sotto gli occhi attenti del direttore tecnico della Nazionale Claudio Nolano, in cerca di nuove promesse da aggregare al gruppo azzurro in vista dei prossimi impegni internazionali.

Risultato di prestigio per la genovese classe 2005 Aurora Ceccantini che ha conquistato la medaglia d’argento bissando il risultato ottenuto nel 2021. Aurora, tesserata per il Gruppo Sportivo San Bartolomeo, ha combattuto nella categoria 68 kg, superando agevolmente le fasi eliminatorie e perdendo la finale con la laziale Maggiore con il punteggio di 4-3 dopo un incontro tiratissimo e molto tattico. Un risultato che comunque conferma la genovese tra le migliori giovani rappresentanti del taekwondo italiano, come già confermato con la medaglia di bronzo conquistata a Marzo alla President’s Cup di Durazzo, che le era valsa il pass per i prossimi campionati Europei in programma a ottobre a Riga, in Lettonia.

Altre soddisfazioni per il taekwondo genovese sono arrivate da Ginevra Venturi e Gian Alberto Ballerino della Scuola Genova, entrambi medaglia di bronzo, così come Giulia Benvenuto (Polisportiva Città dei Ragazzi). Si fermano, invece, prima del podio gli altri genovesi in gara, Federico Frau, Tommaso De Lilla, Simone Effori, Tommaso Zaino e Berenice Dapino. Contestualmente al campionato italiano juniores, ha avuto luogo anche l’ultima tappa del torneo itinerante THF Freestyle, che aggiunge alla marzialità del taekwondo figure derivate dalla ginnastica artistica e spettacolari tecniche di rottura tavolette. Nella categoria freestyle classic under 15, medaglia di bronzo per Filippo Di Vincenzo (Hwasong).

Prossimo appuntamento per il taekwondo ligure saranno i campionati regionali in programma il 7 e l’8 maggio a Quiliano, le cui iscrizioni stanno facendo registrare il tutto esaurito a pochi giorni dall’apertura del bando di gara.

Aurora Ceccantini con il DT azzurro Nolano

Ginevra Venturi con il maestro Fugazza

Gian Alberto Ballerino con il maestro Fugazza

Filippo Di Vincenzo, bronzo THF Freestyle