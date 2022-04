Sviluppo Genova, approvato il bilancio 2021: utili per 63mila euro, +54,6% sul 2020 - Genova 24

Genova. Il 27 aprile l’assemblea dei soci di Sviluppo Genova ha approvato il bilancio dell’esercizio 2021.

“Il bilancio 2021, in linea con le previsioni di budget, è risultato uno dei migliori degli ultimi 5 esercizi sia per quanto concerne i risultati reddituali che per quelli patrimoniali”, comunica la società

Di seguito alcuni dei principali indicatori che evidenziano un graduale miglioramento della redditività netta e operativa oltre ad una continua diminuzione degli oneri finanziari:

• Ricavi delle vendite e prestazioni euro 12.639.263 (+20,4% sul 2020)

• EBITDA euro 314.600 (+7,5% sul 2020)

• Oneri Finanziari Netti euro 122.415 (- 6,4% sul 2020)

• EBT euro 136.401 (+ 6,9% sul 2020)

• Utile Netto euro 63.380 (+54,6 % sul 2020)

• PFN euro/mgl – 4.689 (+44,8% sul 2020)

• Debiti commerciali euro/mgl 5.806 (-23,7% sul 2020)

• TFR euro/mgl 462 (-9,6% % sul 2020)

• Totale crediti euro/mgl 2.222 (+9.1% sul 2020)

“Dall’analisi degli indicatori è emersa la solidità patrimoniale e finanziaria della società nonché la capacità di quest’ultima di sostenere con la propria redditività l’indebitamento finanziario”, si legge nella nota.