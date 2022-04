Stefano Tacconi in prognosi riservata dopo un malore: mondo del calcio col fiato sospeso - Genova 24

Genova. Ore di ansia e preoccupazione per il mondo del calcio dopo che ieri pomeriggio l’ex portiere di Juventus e Genoa Stefano Tacconi è stato ricoverato d’urgenza per un malore.

L’ex giocatore è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, dove è stato trasportato d’urgenza sabato 24 aprile.

L’ex portiere e capitano della Juventus, poi passato al Genoa, è prossimo ai 65 anni, nato a Perugia il 13 maggio del 1957. Aveva trascorso il venerdì sera in una serata di beneficienza come ospite per le ‘Giornate delle Figurine’, il raduno dei collezionisti che si tiene da una decina di anni nell’Astigiano.

(Foto: Wikipedia)