Stato di agitazione della Cgil Fp, per geologi e tecnici del Comune sospesa la reperibilità - Genova 24

Genova. A seguito della proclamazione dello stato di agitazione dei tecnici e dei geologi proclamato dalla Funzione Pubblica Cgil del Comune di Genova, finalizzato alla revisione della reperibilità in favore di sicurezza dei lavoratori e trasparenza delle regole, il sindacato prende atto che l’amministrazione ha provveduto alla sospensione della reperibilità al fine di apportare le necessarie modifiche e integrazioni.

Fp Cgil precisa che il percorso rivendicativo è iniziato unitariamente ad altre sigle sindacali, alle quali è stata sottoposta la bozza di nota per la proclamazione dello stato di agitazione, senza che queste si siano a tutt’oggi espresse in merito, ragione per la quale Fp Cgil ha ritenuto di procedere con la vertenza nel rispetto della delega ricevuta dall’assemblea dei lavoratori.

Lo dice una nota della Fp Cgil Comune di Genova.