Spiaggia libera comunale "San Giuliano", al via il primo corso per gestire un disabile in acqua - Genova 24

Genova. Far godere il mare a tutti, soprattutto alle persone disabili che spesso, per paura, se ne privano. Vedere un disabile sorridere perché per la prima volta, grazie ad attrezzature adeguate e ad accompagnatori formati, riesce ad immergersi in acqua.

Per questo, domenica 8 maggio, a partire dalle ore 10, presso la spiaggia libera comunale “San Giuliano”, in corso Italia, si terrà la prima edizione del corso di formazione per insegnare a gestire una persona disabile in acqua.

Si tratta di un’iniziativa promossa dall’associazione di promozione sociale Risewise Sewd e destinato al volontari coinvolti nell’ambito sportivo e nell’ambito sanitario, con il supporto di Celivo, il patrocinio di Unige, e la collaborazione della Società di Salvamento di Nervi.

“Abbiamo creato un piccolo manuale, dedicato ai bagnini e agli accompagnatori, in cui sono racchiuse le principali tecniche e per gestire un disabile in spiaggia e in acqua. Durante i corsi tradizionali per diventare bagnino si insegna tutto, tranne che trattare e gestire un disabile, che richiede un approccio e una sensibilità diverse. Per questo credo sia importante questa iniziativa”, spiega Davide Sanguineti, istruttore di nuoto della Società di Salvamento di Nervi.

“Le disabilità sono molteplici e stabilire l’esatta sequenza del comportamenti da utilizzare nell’ambiente acquatico per ognuna di esse non è semplice – spiegano i promotori dell’iniziativa – ogni assistente alla persona assume comportamenti differenti che variano sia a seconda del tipo disabilità che presenta la persona a cui prestano assistenza sia a seconda dell’ambiente in cui si trova ad operare: per questo motivo, è necessario accompagnare le persone con disabilità nell’ambiente acquatico con estrema cautela, creando un contesto rasserenante e piacevole”.

Il corso di formazione è completamente gratuito ma è necessario tesserarsi all’Associazione Risewise Sewd per parteciparvi. Verrà svolto in presenza presso la spiaggia libera comunale “San Giuliano” in Corso Italia.

Le competenze che i volontari acquisiranno grazie all’iniziativa riguarderanno l’apprendimento di tecniche e metodologie per supportare la persona con disabilità in ambiante acquatico

Lo formazione verrà condotta da esperti del settore: Davide Sanguineti, istruttore e formatore di nuoto della Società Nazionale Salvamento e Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana Nuoto Paralimpico; Sara Rinaldi, fisioterapista e bagnina. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di formazione ad ogni volontario.

Intanto l’inaugurazione ufficiale della spiaggia libera comunale “San Giuliano” oggi accessibile ai disabili, è stata spostata, per motivi organizzativi, da domenica 8 maggio a domenica 15 maggio.