Spazi verdi, riapre al pubblico il parco urbano Villa Fiammetta di Genova Pra’ - Genova 24

Genova. È stata restituita al ponente genovese Villa Fiammetta di Genova Pra’, il parco urbano che sorge in un’area densamente popolata ed edificata che ha da sempre rappresentato un grande svago per i cittadini, in particolare per bambini e anziani.

L’area è stata resa nuovamente fruibile dai primi interventi di bonifica, pulizia e manutenzione che hanno coinvolto le aree verdi come quelle dedicate ai bambini, portando alla riapertura di un piccolo polmone verde che non è mai stato preso nella giusta considerazione.

Si tratta di un’iniziativa promossa da Marta Brusoni, consigliere comunale che sosterrà il sindaco Bucci nella lista Toti “Avanti Genova” che ha dato voce all’appello fino ad oggi inascoltato dei cittadini: è stata infatti l’interrogazione presentata in consiglio comunale a sensibilizzare in merito alle azioni da intraprendere e avviare le procedure per la riapertura del parco.

“In un contesto cittadino le aree verdi urbane sono destinate a giocare un ruolo fondamentale, dal punto di vista sociale e ambientale. Ma è proprio nelle zone più periferiche che queste sono minacciate dal consumo e dal degrado – ha commentato Marta Brusoni – Urge trovare un modello per incrementare e gestire in modo efficiente il verde cittadino coinvolgendo anche gli abitanti nei processi decisionali”.

E continua: “La riapertura del parco di Villa Fiammetta rappresenta un piccolo passo in questa direzione, ma molta è ancora la strada da fare: mi riferisco non solo alla riqualificazione completa della zona ma anche alla filiera delle procedure burocratiche”.

Chiuso al pubblico dai primi mesi del 2021 in seguito a reiterati atti di vandalismo, Villa Fiammetta versava in una situazione di degrado già dal 2019: una situazione che è andata peggiorando in periodo pandemico fino a sfiorare uno stato di semi abbandono che ha reso inevitabile la chiusura della zona.

La nuova gestione, a livello di monitoraggio, apertura e chiusura dei cancelli, sarà a cura di cittadini volontari, in particolare da parte del collettivo Burrasca.