Spazi verdi, riaperto al pubblico il parco urbano Villa Fiammetta a Genova Pra’ - Genova 24

Genova. Chiuso al pubblico dai primi mesi del 2021, lunedì 11 aprile è stato riaperto il parco urbano di Villa Fiammetta a Genova Pra’, ufficialmente “giardini Antonietta Vignolo”, in memoria della staffetta partigiana.

Ma Villa Fiammetta versava in una situazione di degrado già dal 2019: una situazione che è peggiorata durante la pandemia fino a sfiorare uno stato di semi abbandono che ha reso inevitabile la chiusura della zona.

Lo spazio verde sorge in un’area densamente popolata e edificata che ha da sempre rappresentato un grande svago per i cittadini, in particolare per bambini e anziani.

L’area è stata resa nuovamente fruibile dai primi interventi di bonifica, pulizia e manutenzione che hanno coinvolto le aree verdi come quelle dedicate ai bambini.

Si tratta di un’iniziativa promossa e fortemente voluta dal Collettivo Burrasca, un’associazione del territorio che da anni è impegnata a combattere degrado e vandalismo. “Il nostro obiettivo è quello di accendere una luce e rivitalizzare la periferia”, spiega infatti il presidente del Collettivo, Stefano Scuzzarello.

E continua: “A fine marzo abbiamo stipulato un contratto di collaborazione con il Municipio, secondo il quale ci impegniamo, come Collettivo, a occuparci e prenderci cura dei giardini. È un progetto in cui crediamo molto perché va incontro ai residenti e alla comunità”.

E conclude: “I giardini saranno aperti dal lunedì al venerdì, con orari di apertura e chiusura gestiti da volontari e Collettivo. Il regalo più grande è proprio vedere i bambini giocare”.

Nell’ambito di questa iniziativa, la consigliera comunale Marta Brusoni, in una nota diffusa, ha commentato: “In un contesto cittadino le aree verdi urbane sono destinate a giocare un ruolo fondamentale, dal punto di vista sociale e ambientale. Ma è proprio nelle zone più periferiche che queste sono minacciate dal consumo e dal degrado. Urge trovare un modello per incrementare e gestire in modo efficiente il verde cittadino coinvolgendo anche gli abitanti nei processi decisionali”.