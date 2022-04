Sosta e logistica, Murolo: "Siamo circondati dai furgoni, mancano aree merci e controlli" - Genova 24

Genova. L’esponenziale crescita del commercio elettronico ha inevitabilmente portato ad un incremento del traffico merci per le strade cittadine: “Siamo circondati dai furgoni delle consegne” la voce di molti cittadini esasperati giunge fino al punto di ascolto del candidato alle amministrative di Genova, Giuseppe Murolo: “Abbiamo anche distribuito volantini in cui segnalare problematiche e questa è risultata una voce ricorrente un po’ in tutti i quartieri”.

“Premesso che io sostengo con tutte le mie forze i negozi di vicinato – dichiara Giuseppe Murolo – è dovere dell’amministrazione fare il proprio meglio per ottimizzare questa realtà: da una parte si devono tutelare i cittadini e i commercianti che attendono le merci, dall’altra i lavoratori del comparto che sono costretti per ore nel traffico cittadino”.

Cosa si può fare? “Innanzitutto far sì che i posti merci siano utilizzati da veicoli che svolgano tale funzione e solo per operazioni di carico e scarico, troppe volte infatti diventano aree di sosta illimitata. Un’idea che potrebbe essere una tariffa agevolata nelle aree blu e azzurre dalle 8 alle 11 del mattino per i veicoli merci” conclude Murolo