Smart city, Genova bocciata: è la penultima città in Italia (la prima è Milano) - Genova 24

Genova è ben lontana dal concetto di smart city, almeno secondo chi ci vive. È quanto emerge da una ricerca svolta da Pepe Research per conto di Intel dall’11 al 23 ottobre 2021 su un campione di oltre 2mila persone di età compresa tra 18 e 64 anni. Il sondaggio ha preso in considerazione dieci città italiane tra cui anche il capoluogo ligure.

Secondo i partecipanti è Milano la città più smart d’Italia con un voto medio di 6,2. A ottenere a sufficienza sono poi Bologna e Padova (entrambe 6 punti) mentre tutte le altre città vengono “bocciate”. Meglio di Genova, che ottiene un magro 4,6, si classificano Firenze, Torino, Bari, Catania e Napoli. Peggio della Superba si posiziona solo Roma, valutata 4,3. Tuttavia ci sono margini di miglioramento: tra dieci anni la città, secondo gli intervistati, raggiungerà un voto medio di 6,1.

Ma quali sono gli aspetti che caratterizzano una smart city? Premesso che circa la metà degli intervistati (49%) non ha idea di cosa sia – o ne ha una molto vaga – gli elementi considerati più importanti sono l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità (48%), la sicurezza (45%), l’efficienza energetica e la mobilità intelligente (40%). In generale si può dire che una smart city è una città in cui l’innovazione tecnologica migliora la qualità della vita dei suoi abitanti assicurando uno sviluppo economico sostenibile.

Fattori che per Genova sono percepiti ancora come insufficienti. Un dato che diventa interessante rispetto all’obiettivo di attirare nuova popolazione per invertire la tendenza demografica in calo costante. Ben l’87% degli intervistati sarebbe disposto a trasferire la propria attività in una smart city se fosse a mezz’ora di distanza dalla propria località di residenza, mentre solo il 57% vorrebbe spostarsi in una città a un’ora di distanza. Complessivamente però il 60% dichiara di essere disposto a trasferirsi in una smart city all’interno della propria regione.

Un motivo per trasferirsi potrebbe essere lo smart working, apprezzato dal 79% del campione intervistato, col 64% che si dice intenzionato a farne più uso in futuro. D’altra parte l’83% ritiene che in Italia non ci siano ovunque le condizioni per lavorare in questo modo.