Skymetro, Murolo: "Assurdo contestare il progetto, deve essere valorizzato" - Genova 24

Genova. Favorevole a qualsiasi soluzione di trasporto ad alta velocità che percorra la Val Bisagno. Questa la posizione di Giuseppe Murolo, candidato di FdI alle prossime amministrative e responsabile regionale del dipartimento cultura e innovazione del partito.

“La Val Bisagno è l’unico dei quattro assi principali della città privo di linea su ferro. È importante la nuova linea sia collegata con la stazione ferroviaria e della metro di Brignole” afferma “La linea deve correre sul lato ovest del Bisagno, quello maggiormente popolato, in modo da raggiungere rapidamente ed efficacemente Staglieno, Molassana, San Gottardo, Struppa e Prato”.

“Sarà importantissimo creare un parcheggio di interscambio a Struppa per i tanti pendolari che arrivano dall’entroterra (Creto, Montoggio, Davagna, Torriglia, Bargagli)” aggiunge Censi “La creazione della linea ad alta capacità comporterà inevitabilmente una riduzione della linea AMT 13 ed i risparmi in termini di mezzi e personale potranno essere utilizzati per arricchire i servizi collinari affinché le persone possano facilmente raggiungere lo Skymetro. Altro punto importante per la mobilità della zona” conclude Murolo “sarà l’apertura a Terralba di una stazione per i pendolari”.