Sicurezza stradale, il consiglio di istituto di Molassana: "Servono vigili davanti alle scuole non a fare i velox" - Genova 24

Genova. “La sicurezza dei nostri bimbi debba avere la massima priorità su ogni azione amministrativa”. Questa la risposta del presidente del Consiglio d’Istituto del Comprensivo Molassana Prato Gianpaolo Malatesta in relazione alle dichiarazioni rilasciate in aula dall’assessore Giorgio Viale, intervenuto sulla discussione della sicurezza stradale davanti alla scuola di via Mogadiscio, teatro di un grave incidente quindici giorni fa.

“Quanto dichiarato dall’Assessore Viale in Sala Rossa non può che farci riflettere sulla scarsa attenzione che viene posta dall’amministrazione rispetto al tema della sicurezza in entrata e uscita dalle Scuole – aggiunge Gianpaolo Malatesta, ex consigliere comunale – I volontari sono un’importante risorsa per la collettività e possono rappresentare una soluzione concreta a molti problemi, compreso il tema degli attraversamenti, tuttavia, ci sembra evidente, che non sia possibile delegare un argomento così delicato esclusivamente al volontariato“.

“In Valbisagno come nel resto della città esistono numerosi attraversamenti critici che rischiano di mettere in serio pericolo l’incolumità dei nostri ragazzi – osserva – Nel Comprensivo che rappresento ci sono numerosi attraversamenti privi di qualsiasi supporto all’attraversamento nonostante da molto tempo si sollecitino presidi costanti da parte della polizia locale. Crediamo che sia indispensabile utilizzare i nostri vigili per un servizio utile alla collettività, aiutare i bimbi a raggiungere la propria scuola rientra in toto nelle funzioni che dovrebbe avere un agente della polizia locale”

“Senza voler innescare alcuna polemica – conclude – riteniamo che il prezioso tempo dei nostri vigili possa essere dedicato maggiormente alla tutela dei nostri ragazzi rispetto alla costante azione repressiva che vediamo quotidianamente nelle nostre strade, come per i velox. Siamo rammaricati nel constatare che debbano succedere incidenti come quello accaduto in via Mogadiscio per far si che l’amministrazione ponga l’attenzione sul tema dell’accesso sicuro ai plessi scolastici”.