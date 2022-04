Sicurezza, il Siap: "Bene il potenziamento degli organici, ma serve un coordinamento tra le forze dell'ordine" - Genova 24

Genova. “L’annuncio del rafforzamento degli organici è una risposta concreta alla nostra richiesta di incremento del personale sul territorio negli uffici l’esiguità del numero di personale potrebbe mettere in seria difficoltà l’attività istituzionale della Polizia di Stato”. E’ il commento del segretario del Siap Roberto Traverso alle parole pronunciate dal ministro dell’Interno Lamorgese che ieri a Genova ha annunciato un rafforzamento numeri delle forze dell’ordine, di oltre 100 uomini.

“Sul fronte della sicurezza sul territorio il Ministro, pur avendo riconosciuto il dato statistico relativo alla diminuzione del numero dei reati denunciati, ha sottolineato quanto il SIAP ha sempre sostenuto, ovvero che l’insicurezza percepita continua ad essere in aumento” dice Traverso.

Per il Siap “il massiccio utilizzo di risorse umane per i servizi di ordine pubblico, non deve continuare e mettere in difficoltà l’attività del controllo del territorio e l’attività investigativa: per questo occorre rafforzare gli organici”.

Per far diminuire l’insicurezza percepita, “occorre investire su quel Coordinamento tra le forze dell’ordine che purtroppo a Genova e su tutto il territorio ligure non ha mai preso concretamente forza per la mancanza di politiche sulla sicurezza condivise, regionali e provinciali”.

“Ci auguriamo che il segnale lanciato dal Ministro dell’Interno Lamorgese – conclude – sull’esigenza di abbattere l’insicurezza percepita sul territorio venga recepito da chi governa il territorio regionale e provinciale al fine di mettere in campo azioni coordinate più efficaci per la sicurezza sul territorio”