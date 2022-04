Sicurezza e salute sul lavoro, in arrivo bando regionale da un milione di euro per le imprese che investono in prevenzione - Genova 24

Genova. In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, l’assessore regionale allo Sviluppo economico ha annunciato che, il dipartimento da lui presieduto, sta lavorando a un bando dedicato a piccole e medie imprese che investono in attrezzature e impianti che innalzano la sicurezza oltre i limiti minimi previsti dalla legge.

“Andare al lavoro non deve essere un rischio per nessuno – spiega l’assessore – La salute e la sicurezza sono una priorità su cui agire senza risparmi. I 1.221 morti sul lavoro nell’ultimo anno (dati Inail 2021) sono un segnale della necessità, non solo ideologica, di svincolarci dai dogmi della massimizzazione dei profitti, che riducono l’uomo ad un mero fattore di produzione”.

E prosegue: “Un impegno da cui Regione Liguria non vuole esimersi, nell’attesa che il governo attivi politiche incisive ed efficaci a tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. Per questo, attiveremo nei prossimi mesi un bando per stimolare con contributi a fondo perduto gli investimenti delle imprese liguri in prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro”.

Infine conclude: “Un’azione che avrà una dotazione iniziale di un milione di euro e che avremo modo di definire al meglio, in contenuti e portata, nei prossimi incontri con le sigle sindacali”.