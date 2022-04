Sì per il Cep: presentato il progetto di Agorà per il contrasto all'esclusione nei quartieri periferici - Genova 24

Genova. E’ stato presentato stamani il progetto “Sì per il CEP – Contrasto all’Esclusione nella Periferia di Genova” presso la Biblioteca Firpo di Genova Prà, alla presenza delle autorità. L’iniziativa gestita da Agorà Società Cooperativa Sociale è sostenuta da Intesa Sanpaolo, attraverso il programma Formula, in collaborazione con Fondazione Cesvi.

L’ambizione del progetto nel corso di 14 mesi di attività è di costruire un sistema integrato nei servizi con interventi specifici nei quartieri periferici del CEP e di Cornigliano, grazie alla rete costituita, che comprende oltre alla cooperativa Agorà, il Consorzio Pianacci e il Circolo Arciragazzi Prometeo, in stretta collaborazione con i due Municipi.

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da settembre a dicembre 2021 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi sono stati raccolti 140.000 euro grazie alle contribuzioni di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

“Siamo orgogliosi che il crowdfunding abbia raggiunto il proprio obiettivo, rendendo possibile questo progetto che coinvolge il Ponente genovese e si pone in maniera importante nel contrasto dell’abbandono scolastico e nell’accompagnare i giovani a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando talenti e attitudini – ha sottolineato Carmelo Romeo, Direttore Commerciale Retail Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo – Lo abbiamo selezionato e sostenuto perché tra gli obiettivi del nostro Gruppo c’è la volontà di essere un motore per lo sviluppo sostenibile e inclusivo del Paese, con una particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità. Il programma Formula, in collaborazione con Fondazione Cesvi e tante realtà locali, conferma la vocazione di Intesa Sanpaolo come banca sensibile alle istanze sociali e alle specificità dei territori in cui opera.”