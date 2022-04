Si fingeva broker assicurativo per la stipula di polizze on line: 35enne denunciata per truffa - Genova 24

Genova. I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Genova San Martino, a seguito degli accertamenti scaturiti da una denuncia sporta da un cittadino dominicano, hanno denunciato in stato di libertà per truffa una 35enne campana gravata da pregiudizi di polizia.

La donna, fingendosi broker assicurativo, tramite falsi annunci pubblicati su internet, riusciva a farsi accreditare su una carta prepagata la somma di 500 euro circa, quale corrispettivo per l’acquisto di una polizza assicurativa inesistente.

Questo non è ovviamente il primo caso di truffa telematica perpetuata a danno di incauti navigatori di internet: sono decine infatti le denunce che ogni mese arrivano alle forze dell’ordine per raggiri e acquisti non corrisposti a spedizioni di merce e sottrazioni di denaro.