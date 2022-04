Servizi sociali, investiti 61 milioni di euro dal Comune: incremento di 10 milioni dal 2016 - Genova 24

Genova. Sono state 25.203 le persone prese in carico dal sistema dei servizi sociali del Comune di Genova nel 2021, per bilancio complessivo di oltre 61 milioni di euro. Un investimento di circa 10milioni superiore rispetto al 2016, secondo quanto emerge da una nota diffusa dal Comune.

“Il lavoro svolto dai servizi sociali nel corso degli ultimi due anni – dice il consigliere delegato alle Politiche sociali Mario Baroni – è stato titanico. Come si può notare questa amministrazione ha progressivamente aumentato le risorse destinate al sociale, volendo rispondere prontamente anche ai nuovi disagi e alle nuove sacche di povertà che la pandemia da Covid-19 ha portato con sé”,

E prosegue: “I numeri degli interventi ci restituiscono una situazione grave, ma alla quale i nostri uffici hanno saputo far fronte con un lavoro costante e attento, con professionalità ed empatia e per questo a nome mio e di tutta l’amministrazione voglio ringraziarli di cuore”.

Per quanto riguarda l’integrazione socio-sanitaria, invece è stato ridefinito il ruolo del Comune di Genova, con la costituzione del Distretto Sociale unico, a garanzia di unitarietà ed equità nell’accesso agli interventi e alle prestazioni e di omogeneità su tutto il territorio cittadino; costituzione di strutture di coordinamento, per l’individuazione delle procedure – anche semplificate a garanzia del supporto a singoli e famiglie in particolare nel periodo della pandemia – e la gestione unitaria delle risorse del sistema integrato a garanzia di un’ottimizzazione delle stesse a beneficio del cittadino (ufficio di coordinamento del Comune di Genova ed Ufficio Integrato per la gestione delle misure sociosanitarie con ASL 3 e Conferenza dei Sindaci); sottoscrizione della convenzione con Conferenza dei sindaci ed ASL 3 genovese, per l’erogazione delle misure socio-sanitarie ad oltre 2.700 beneficiari per anno per una spesa assestata annua di circa 15 milioni di Euro.

Obiettivi 2022

Promozione ed avvio di nuovi patti di sussidiarietà per la comunità del Centro Storico, nell’ambito del Progetto Caruggi; Avvio di un nuovo Centro Servizi per le persone in condizioni di povertà e marginalità estrema; Consolidamento dei rapporti tra i Servizi Sociali e il Tribunale Ordinario e d il Tribunale per i minorenni (cd tutore volontario); Avvio del nuovo Centro Servizi per la Famiglia; Avvio del nuovo centro servizi educativi per gli adulti e per l’accompagnamento all’adultità; Avvio di un nuovo servizio educativo legato «agli sport del mare»; Sperimentazione dell’Housing First per persone senza dimora; Consolidamento delle progettualità legate alla manutenzione di aree cittadine con persone migranti nell’ottica di un percorso all’autonomia lavorativa; Potenziamento di attività di prevenzione per minorenni, mediante attività educative condivise con Istituti scolastici del territorio cittadino; Avvio di progetti di riqualificazione partecipata di giardini pubblici con il coinvolgimento di minorenni e delle loro famiglie;

Ampliamento di progetti di comunità per la fornitura di generi alimentari a persone in condizioni di bisogno (Empori solidali); Avvio di progetti di comunità per migliorare la qualità della vita di persone anziane.