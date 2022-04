Serteco in festa: storica promozione in Serie B1 - Genova 24

Genova. Dopo la vittoria nel derby con la Normac, l’epilogo del campionato di Serie B2 non poteva essere migliore per la Serteco Volley School.

Contro una Junior Volley Casale che, seppur rimaneggiata nella formazione, è scesa in Liguria determinata ed agguerrita, la squadra arancionera parte bene. Battuta e ricostruzione difensiva spingono le coccinelle alla conquista del primo parziale per 25-17. Alla ripresa del gioco, Casale spinge molto al servizio e limita gli errori diretti, contrariamente alla formazione di casa, fino a fine set, dove le arancionere riescono a far valere una maggior lucidità aggiudicandosi anche la seconda frazione per 25-23. Nell’ultimo set il “nervosismo” psicologico la fa ancora da padrone fino a metà circa, quando le ragazze di casa spingono sull’acceleratore e chiudono partita ed incontro 25-18 vincendo il campionato e conquistando una storica promozione in Serie B1.

“Dopo un inizio di stagione tormentato e difficile e il rischio di vedere sparire, non potevamo sperare in un finale migliore – dichiara il presidente Andrea Casassa -. Grazie al supporto di staff, dirigenti e genitori e al sacrificio delle atlete è stata una incredibile stagione sportiva. Abbiamo fatto feste, un calendario, tornei (ben sette a Pasqua) e, ovviamente, iscritto un gran numero di squadre a tutti i campionati giovanili (peraltro con ottimi risultati). La vittoria del campionato e la promozione in B1 sono state la ciliegina sulla torta: il merito va a queste giocatrici e all’allenatore Paolo Corrado che hanno lottato contro le numerose avversità e non hanno mai mollato soprattutto quando in molti non credevano in loro. Il futuro è roseo… anzi, arancionero!“.

Coach Paolo Corrado afferma: “Su questa stagione potremmo dire tante cose, da come è iniziata a come si è evoluta e conclusa, ma credo che sintetizzare tutto in una parola sia sufficiente: grazie! Personalmente è stata una sfida forse più grande di me, ma il sostegno del presidente Casassa, dei dirigenti Barabino e Massaro e di tutto l’ambiente Serteco hanno aiutato queste ragazze fantastiche ed il sottoscritto nel dare quanto di meglio potessimo mettere in campo ogni giorno in palestra. Grazie a chi ha creduto in noi ed in un esordiente alla prima vera esperienza da allenatore, a volte un po’ di follia aiuta”.

La festa della Serteco