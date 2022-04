Serie B femminile: il gruppo Pegli fa la differenza, è finale per la promozione contro Cuneo - Genova 24

Genova. Dopo la vittoria ottenuta nella partita d’andata, Basket Pegli fa il bis contro la Polysport Lavagna e si impone anche in gara 2 con il punteggio di 62-60. Partita combattuta punto su punto, con le lavagnesi avanti di 2 punti a metà gara. La differenza le bluarancio della presidentessa Antonella Traversa la fanno nel quarto tempo.

Ecco il pensiero di coach Mario Conte. “Per primo vorrei fare i complimenti a Lavagna per il modo in cui ha giocato la serie, mettendoci tantissima fisicità ed intensità, d’altronde come ci si aspetta da tutte le gare playoff. Vorrei, nuovamente, ringraziare i nostri tifosi che sono stati numerosissimi sabato, facendoci sentire tutto il calore ed il sostegno di cui avevamo bisogno, abbiamo giocato praticamente in casa – afferma -. Infine, ovviamente, c’è da lodare le ragazze e lo staff; abbiamo fatto un grande lavoro in settimana preparando la gara e riuscendo poi nella partita a rispettate il nostro piano, limitando Lavagna dove volevamo e in attacco eseguendo quello che avevo richiesto; poi la forza del gruppo ha fatto la differenza. Il livello si è alzato e noi ci siamo fatte trovare pronte, c’è ancora qualche piccolo errore da limare; ma saremo pronte anche per la finale!”.

In finale, in data e orario da definire, l’avversaria sarà l’ostica Cuneo che giocherà nel parquet amico gara 1.

Il tabellino:

Polysport Lavagna – Basket Pegli 60-62

(13-12 ; 17-16 ; 16-17 ; 14-17)

Lavagna: Aldrighetti 14, Lombardo, Fantoni 10, Copello NE, Spinelli 7, Bianchino 11, Razzetta ne, Donati 4, Bruzzone ne, Comunello 14, Cinquegrana ne. All. Priano

Pegli: Bertini 12, Monachello 5, Praussello ne, Napoli ne, Ranisavljevic 15, Canale 2, Vivalda 7, Avonto 2, Policastro 8, Magno ne, Arecco 9, Sciammetta 2. All. Conte. Ass. Pozzato, Oneto.