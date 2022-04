Serie A, la Sampdoria cede sotto i colpi di Arnautovic: 2-0 rossoblù al Dall’Ara - Genova 24

Risultato: Bologna 2-0 Sampdoria (61’, 76’ Arnautovic)

Bologna. Questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara va in scena il posticipo della trentaduesima giornata del campionato di Serie A. A sfidarsi sono Bologna e Sampdoria, due formazioni desiderose di vincere per potersi considerare salve.

Le formazioni

Il Bologna guidati da mister De Leo (presente in panchina al posto di Mihajlovic) scende in campo con il solito 3-5-2 interpretato da Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, Hickey, Aebischer, Schouten, Svanberg, Dijks, Barrow e Arnautovic.

A disposizione ci sono Bardi, Binks, Bonifazi, Orsolini, Dominguez, Sansone, Viola, Mbaye, Soriano, Vignato, Kasius e Falcinelli.

La Sampdoria di Marco Giampaolo invece risponde con il 4-3-1-2 che vede impegnati Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru, Candreva, Rincon, Thorsby, Sensi, Sabiri e Caputo.

In panchina si accomodano Ravaglia, Falcone, Augello Supriaha, Vieira, Askildsen, Yoshida, Magnani, Quagliarella, Somma e Trimboli.

Arbitro dell’incontro è il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, Alassio e Yoshikawa i suoi assistenti. Ruolo di quarto uomo affidato a Serra, Fabbri e Pagliardini al Var.

La cronaca

Alle ore 20:48 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Al 3’ la Sampdoria prova immediatamente a rendersi pericolosa con Candreva che però, da posizione defilata, non riesce a trovare lo specchio della porta.

All’8’ ecco la prima grande occasione del match. Arnautovic si smarca in area di rigore calciando di potenza verso la porta, Audero tuttavia non si fa sorprendere respingendo la conclusione dell’attaccante austriaco.

Al 10’ arriva il primo cartellino giallo della sfida: ammonito Sabiri.

Al 17’ è ancora il Bologna a provarci. Barrow servito splendidamente da Arnautovic cerca di sorprendere la retroguardia avversaria calciando di prima intenzione dal limite dell’area, il suo tentativo però termina alto.

Al 20’ Medel si scontra con Thorsby avendo la peggio: staff sanitario in campo e gioco fermo al Dall’Ara.

Al 25’ i padroni di casa trovano il vantaggio con il colpo di testa di Theate, ma Pairetto annulla tutto a causa del fallo compiuto in precedenza da Soumaoro ai danni di Audero.

Al 26’ Arnautovic di tacco libera Dijks il quale, da buona posizione, prova a spezzare la resistenza degli avversari che però, grazie ad una deviazione provvidenziale, si salvano in corner.

Al 27’ Hickey dialoga con Svanberg arrivando a calciare verso la porta, il suo tentativo però termina a lato: altro brivido per la Sampdoria!

Al 28’ provano a rispondere gli uomini di Giampaolo. Caputo imbeccato splendidamente si presenta a tu per tu con Skorupki che risponde presente respingendo con i piedi. L’attaccante blucerchiato era comunque in posizione di offside.

Al 37’ Svanberg pasticcia a centrocampo e Pairetto non ha dubbi: sanzionato con il cartellino giallo anche il numero 32 del Bologna.

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Termina però 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo abbastanza bloccato, una prima frazione in cui il Bologna ha sicuramente creato qualcosa in più senza tuttavia riuscire a concretizzare quanto prodotto anche per merito della buona guardia applicata dai difensori blucerchiati.

Alle 21:53 l’arbitro comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio per la Sampdoria, dentro Soriano al posto di Svanberg invece tra le file dei padroni di casa.

Al 47’ pronti via e i blucerchiati riescono immediatamente ad impensierire la retroguardia avversaria grazie alla buona progressione di Caputo: Skorupski risponde presente, brivido per il Bologna!

Al 59’ Ferrari viene ammonito.

Al 60’ arriva una serie di sostituzioni. Sansone e Domínguez subentrano a Aebischer e Barrow, questo mentre proprio Ferrari lascia il campo per favorire l’ingresso di Yoshida.

Al 61’ si sblocca il match al Dall’Ara. Hickey sfrutta al meglio un lancio illuminante pescando al centro dell’area di rigore Arnautovic che, senza farsi pregare, porta avanti i suoi: è 1-0 Bologna!

Al 66’ Giampaolo tenta di recuperare la sfida inserendo Quagliarella al posto di Rincón.

Al 68’ Sansone ci prova dalla distanza, ma il suo tentativo non trova l’esito sperato spegnendosi sul fondo.

Al 69’ Arnautovic va ad un passo dal raddoppio. L’attaccante austriaco con un apprezzabile gioco di gambe si smarca riuscendo a calciare dal limite dell’area, tuttavia il suo tentativo si stampa sulla traversa: blucerchiati ancora vivi!

Al 71’ è ancora il Bologna a creare (sprecandola) una clamorosa chance. Arnautovic libera Sansone il quale, a tu per tu con Audero, sbaglia incredibilmente scheggiando anch’egli la traversa: che brivido per la Sampdoria!

Al 73’ mister De Leo opta per inserire Bonifazi al posto di uno stremato Gary Medel (fuori tra gli applausi del suo pubblico).

Al 76’ arriva il raddoppio dei padroni di casa. Un Arnautovic scatenato approfitta dell’orrore difensivo commesso da Yoshida e, dopo aver scartato Colley, fulmina Audero sul secondo palo: è 2-0 Bologna al Dall’Ara!



All’80’ Giampaolo sceglie di richiamare in panchina Murru e Candreva per favore l’ingresso in campo di Augello e Vieira Nan.

All’87’ è ancora il Bologna a provarci con Sansone che, però, non riesce a calare il tris.

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al 91’ sono nuovamente i padroni di casa ad impensierire gli ospiti con il solito Arnautovic, ma Colley questa volta risponde presente murando il tentativo del numero 9 austriaco.

Termina cosí 2-0 una partita divertente soprattutto nel secondo tempo, una sfida decisa dalla grinta e dalla determinazione di un Bologna dimostratosi superiore rispetto ad una Sampdoria timida e apparentemente senza idee.