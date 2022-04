Scuola di alta formazione per medici di bordo: Susy De Martini coordinatrice scientifica - Genova 24

Roma. Sarà la genovese Susy De Martini la coordinatrice scientifica della Scuola di alta formazione per medici di bordo che sarà presentata oggi alle 16 nell’auditorium del ministero della Salute “Cosimo Piccinno”.

“La professione del medico di bordo – dichiara De Martini – è una delle più gratificanti e impegnativa nel settore. Gratificante perché si svolge in un ambiente di eccezionale bellezza, il mare e le magnifiche navi che lo solcano permettendo ai passeggeri esperienze uniche e ai marittimi di sostenere le loro famiglie”.

De Martini racconta: “Si tratta di una professione impegnativa perché il medico a bordo deve affrontare ogni forma di emergenza da solo è lontano dalla terraferma e quindi, deve essere preparato tecnicamente e psicologicamente ad affrontarle. Non esisteva fino a oggi una scuola specifica per questo in nessuna parte del mondo e l’Italia stabilisce oggi un primato importante. Ho lavorato per molti anni per raggiungere questo obiettivo, stimolata da numerosi colleghi, divenuti amici e che saranno docenti in questo corso e da valenti dirigenti del ministero della Salute Angeloni. Grazie alla ferma volontà del presidente Stefano Messina, del sottosegretario alla Sanità Andrea Costa e della direttrice dell’Accademia Paola Vidotto e alla collaborazione con l’Università di Genova, in Italia formeremo i migliori medici di bordo: un vanto per la nostra marineria e per tutto il Paese”.