Scontro bus Amt-auto sull'Aurelia: traffico in tilt e quattro persone al pronto soccorso - Genova 24

Genova. Intorno alle 9.30 di questa mattina si è verificato un incidente a Pieve Ligure, lungo la via Aurelia, che ha coinvolto un’auto e un bus Amt.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Sori e una della Verde di Recco.

Secondo le prime ricostruzioni, a scontrarsi sarebbero state un’auto e una corriera di Amt. Quattro le persone ferite, portate tutte al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, non in gravi condizioni: 3 in codice verde e una in codice giallo.

Si sono registrate pesanti ripercussioni sul traffico, sia sul tratto dell’Aurelia sia anche in A12 tra Recco e Genova.