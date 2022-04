Carasco. Oggi, in tarda mattinata, si è verificato un incidente a Bavaggi, frazione di Carasco, dove un ciclista e un’auto si sono scontrati in curva.

Sul posto è giunta immediatamente un’automedica del 118, arrivata in codice rosso e la Croce verde di Carasco. Il ciclista, rimasto sempre cosciente dopo lo scontro, ha riportato un trauma cranico e facciale.

Per questo è stato portato in pronto soccorso all’ospedale di Lavagna in codice giallo.