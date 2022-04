Scolmatore del Bisagno, Pezzoli (Fillea Cgil) e Magni (Camera del lavoro): "Tutelare i lavoratori e l'opera" - Genova 24

Genova. “Siamo molto preoccupati per le conseguenze del blocco del cantiere sia per quanto attiene i lavoratori che vi sono occupati sia per la realizzazione della grande opera tanto attesa dalla città” commentano in una nota diffusa Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil Genova e Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro.

E proseguono: “A politica e istituzioni chiediamo che i lavoratori impiegati nel cantiere vengano tutelati nella fase emergenziale con ammortizzatori sociali e successivamente che venga applicata la clausola sociale a garanzia di tutta l’occupazione”.

“Da parte nostra – conclude – ci adoperiamo sin da subito a tutela delle maestranze”.